O mizerie sinecuristă

Nu ne mai facem bine nici dacă prin votul tinerilor ar fi daţi afară toţi manglitorii din fruntea politicii! Iată ce aflăm din mediul online: primăria Berlinului, o capitală uriaşă a unei ţări uriaşe şi prospere, are 207 salariaţi! A Bucureştiului are 45.000 de bugetofagi, din care două treimi, cel puţin, sunt gagici, amante, neveste, neamuri şi lipitori de afişe. Desigur că scufundatul acesta de Galaţi nu e cu nimic mai prejos, căci şi-n Primăria lui o freacă peste 500 de inşi. Dar dacă adunăm încă vreo 2500 de salariaţi din serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Galaţi, aflăm că şi din cauza asta ne scufundăm în mâlul numit Apă Canal, căci aici am ajuns trecând de la faza de oraş prăfuit la cea de oraş scufundat.