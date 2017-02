Parc cu Industrial redus şi patrimoniu retrocedat Zonei Libere de Galaţi

Parcul pentru tocat industrial bani publici, parcul cu zero investitori după ce timp de 10 ani s-au investit din fonduri locale şi guvernamentale sume consistente, Parcul în care director a fost numit de Partid un fost activist UTC-ist, Parcul Industrial Galaţi a devenit o amintire, după ce în toţi cei zece ani a fost o fantomă a creşterii economice. Luna ianuarie 2017 a adus o hotărâre de Consiliu Local de neagră impostură administrativă. Nu avem toate amănuntele tranzacţiei, dar din ce se vede şi se previzionează, majoritatea zdrobitoare PSD şi acoliţii din ALDE şi UNPR au dat lovitura mortală (vorba vine, Parcul Industrial era un cadavru investiţional încă de la înfiinţare) votând trecerea unei suprafeţe de 16,8 ha (12.097.344 lei) din Parcul Industrial la Zona Liberă Galaţi, şi ca supliment, 9.504.444 lei, reprezentând drumuri şi platforme, cabină poartă, reţele electrice şi iluminat exterior. 11 ani de investiţii şi 34,3 milioane de lei au fost risipiţi dintr-o lovitură, printr-o HCL de pomină, care anticipează încă o aventură investiţională, gen Parcul de Soft sau portul de ambarcaţiuni (distrus de sloiuri în 2013).

Costică Voicu şi Mitică Budescu – managerii dezastrelor, arhitecţii investiţiilor

„Suntem singurul oraş ce beneficiază de cinci mijloace diferite de transport: rutier, pe apă (fluvial şi maritim), pe cale ferată normală şi largă, […] se lăuda pe site-ul PIG directorul general al Societăţii Comerciale Industrial Parc SRL din Galaţi, Costică Voicu. Cum Costică a fost admis director prin concurs, fiind singurul competitor, aşa cum este obiceiul locului, reprezentant AGA de la Parcul Industrial nu putea fi decât Budescu Mitică, vedeta de tristă amintire a majorităţii potlogăriilor imobiliare de la Serviciul Retrocedări a Primăriei PSD Dumitru Nicolae. Acest personaj s-a remarcat prin diferite şi îngrozitoare dosare de atribuiri, dispariţii, subtilizări şi aiuritoare retrocedări de clădiri şi terenuri (despre retrocedarea Casei memoriale C. Negri de către Serviciul M. Budescu din Primărie, deşi clădirea aparţinea Muzeului de Istorie, nu se aude chiar nimic pe la DNA?), deci e cazul să ne pregătim de alte minunăţii imobiliare. I-am făcut o scurtă prezentare, deoarece, ieşit prin pod la pensie de la CJ, intră pe sub pat la CL, lovind unde era mai puţină nevoie de el – la Marea Tranzacţie Secretă ce se pregăteşte la Zona Liberă adăugită şi reconstituită. Ce ştiu doar primarul Ionuţ Pucheanu şi managerul public Marius Humelnicu, va fi manipulat/pitulat în stilul specific de către amarnicul Mitică de la AGA. Atenţie!, cităm din expunerea de motive: „Cu reducerea capitalului social la SC Parc Industrial SRL cu valorile de mai sus se mandatează reprezentantul asociatului unic al UAT Galaţi – dl Budescu Mitică, legitimat cu CI seria GL…, numit în baza hotărârii nr 157/16 04 2013 a Consiliului Local”. Păi cum, Mitică Budescu a ieşit la pensie de la Judeţ, dar rămâne o cârtiţă în serviciul public la CL? O fi un moment istoric de la care nu putea lipsi un astfel de mamut al tranzacţiilor de faliment distructiv? Nu aşteptăm nici un răspuns, căci chestiile secrete despre patrimoniul public sunt iubite şi votate de poporul pomanagist pesedist majoritar.

Să notăm câteva mărunţişuri din expunerea de motive

care explică de ce e nevoie de spaţiu vital pentru Zona liberă. „În cursul anului 2016 şi până în prezent, RA Zona Liberă a primit o serie de cereri din partea unor societăţi interesate în derularea unor activităţi în regim de zonă liberă şi efectuarea de investiţii în dezvoltarea de noi proiecte industriale şi comerciale. În mod persistent, cvasitotalitatea acestor cereri vizează terenuri cu deschidere la fluviul Dunărea. În prezent, RA Zona Liberă dispune de 126 ha şi nu mai poate oferta teren disponibil cu dimensiunile, caracteristicile şi amplasamentele necesare solicitate de majoritatea acestor clienţi”. Au loc aici şi nişte mirări. Dacă Zona nu are condiţii de concesionare, de ce nu poate face asta Parcul Industrial? ambele având acelaşi acţionar-administrator – CL? Parcul Industrial nu funcţionează la întreaga capacitate cu 21,8 ha, de ce Zona cu 126 de ha pline cu scaieţi duduie la plină capacitate? Mai curios, se face rost de teren mai mult pentru un investitor misterios şi extrem de favorizat de administraţia Pucheanu, dar terenul comasat va fi concesionat cu licitaţie! Cu caiet de sarcini cu dedicaţie la licitaţia cu competitor unic şi preferenţial selectat?

Parcul Industrial cu fundul gol, dar înarmat până în dinţi cu intenţii

Să vedem cine şi cât a măcinat la moara PIG. Parcul Industrial, a cărui construcţie a început în campania electorală din 2004 şi trebuia finalizat în 2006, ar fi putut fi gata după 11 ani de la inaugurarea lucrărilor. N-a avut noroc. 11 milioane de lei au fost virate în Parc, dar era mai mai să se returneze 3,5 milioane lei, din cauză că nu se finalizase lucrările la termen. Bilanţul lui Dumitru Nicolae arăta astfel: valoarea totală a investiţiei ar fi fost de 16,8 milioane lei, cu o situaţie la zi cam aşa: drumurile şi platformele erau realizate în procent de 32%, iar reţeaua electrică şi cele de apă potabilă şi incendiu şi de canalizare erau realizate în procent de 45%. În 2005, au fost alocate 17,4 milioane lei. în 2006 au mai fost alocate 34 milioane, iar în 2007 încă un milion. În 2011 fuseseră alocate 8,2 milioane, la care s-au adăugat alte 7 milioane dintr-un credit. Dar alocări de fonduri s-au mai făcut şi în anii 2008, 2009 şi 2010. Aşa că de la 11 milioane, valoarea estimată iniţial, s-a ajuns la vreo 59 de milioane. La zece ani de investiţii fantomatice, în 2014, s-a făcut inaugurarea, în prezenţa Primarului Marius Stan, a preşedintelui Camerei de Comerţ, Ion Mocanu şi a preşedintelui Patronatului IMM, Marian Filimon. Fatalitate, investitorii anunţaţi în fiecare an de primari şi de directorul şi singurul angajat al parcului, Costică Voicu, nu au apărut nici azi.

Încă nu există un drum de acces serios către Parc, dar directorul Costică Voicu a devenit un fel de organizator de evenimente comerciale

cu percepere de taxă de participare (50 de lei pentru simpozionul afaceri.ro) şi alte taxe grase pentru şedinţe de lucru la tot felul de clustere. Vasăzică, condus de Costică Voicu, Parcul Industrial era cu fundul gol, dar înarmat până în dinţi cu intenţii şi proiecte fantasmagorice. Ce de proiecte stăteau gata-gata să intre în operă pe maidanul cu gard şi poartă, plin de scaieţi şi câini vagabonzi, realizat cu 7,8 milioane de euro! Iată: fabrică de calculatoare, climatizoare şi aparatură audio-video, depozite de cereale, terminal de containere, linie de producţie pentru 700 de minitehnologii, fabrică de artificii, firmă producătoare de motociclete, motoare de bărci şi echipamente agricole… În total 1.215 locuri de muncă! S-a concretizat doar o hală industrială, numai bună pentru aplicat planul de depozitat/cumpărat electorat, cu pomană de la UE. Zero investitori, zero salariaţi şi un director ca Costică Voicu, ce prestează pe degeaba, în stilul muncă voluntară, un fel de reflex de pe vremea activismului UTC din epoca comunistă – iată ingredientele de suficienţă ale PIG. După transferul de teren, Parcul Industrial devine un fel de zombi al subdezvoltării şi defavorizării, un eşec de proporţii al „strategilor” transpartinici de la Galaţi.

Oficial, potrivit unei hotărâri a Consiliului Local, valoarea Parcului Industrial este de peste 34,3 milioane de lei din care 15,6 milioane de lei reprezintă valoarea terenului în suprafaţă de 21,8 ha, pe care e construit parcul, iar 18,6 milioane de lei reprezintă obiectivul de investiţii Parc Industrial. Cele 18,6 milioane de lei milioane de lei reprezintă: drumuri şi platforme – 4,5 milioane de lei, cabină poartă – 914.841 de lei, gospodăria de apă potabilă şi incendiu – 800.972 de lei, reţea apă potabilă şi incendiu – 554.244 de lei, bazin de retenţie, staţie pompare şi canalizare – 1,5 milioane de lei, reţea canalizare menajeră şi staţie pompare – 1,2 milioane de lei, reţele electrice şi iluminat exterior – 4 milioane de lei, pavilion administrativ – 2,5 milioane de lei, hala de depozitare – 1,1 milioane de lei, pod peste canalul de desecare – 1,2 milioane de lei şi încă un pod peste canalul de desecare – 45.444 de lei.