Patinoarul din centrul Galaţiului

Tot aşa, prin peregrinările noastre realizate în Republicuţa Galaţi, am fost martorii unor lucruri constatate la faţa locului, ce vor face obiectul relatărilor noastre, în continuare.

Dimineaţă, frig, ceaţă, chiciură, umezeală care pătrunde prin hainele groase, o vreme “câinoasă”, numai bună de stat în casă la gura sobei, dar nu şi pentru cei activi, cu slujbe la stat sau privat, sau cei aflaţi cu treburi în târg. Aici, în zona centrală a oraşului, unde s-au realizat lucrări de reabilitare a trotuarelor, a parcurilor, foială mare, atât pe carosabil, cu o fluenţă de maşini şi noxe pe măsură, cumpărate de tot gălăţeanu’, precum şi pe trotuarele bătute la pas de diverşi cetăţeni. În ziua cu pricina, în care mai şi burniţa, peste noapte temperatura a scăzut sub zero, s-a produs fenomenul de îngheţ care a transformat trotuarele acestea noi, placate cu granit (sanchi granit, în fapt un compozit de origine chinezească) în suprafeţe de un luciu cu gheaţă cum nici patinoarele nu au. Bieţii cetăţeni mergeau încet, crăcănaţi în echilibru, ţinându-se disperaţi cu mâinile de pereţii blocurilor, iar alţii erau rămaşi stană de piatră după câţiva paşi, paralizaţi de frică să nu cadă şi să-şi rupă gâtul.

Uite-aşa, am început noi să ne punem întrebări, dacă cineva de la Primărie, de la ADP, de la cei care au construit, de la Inspecţia în Construcţii, de la Protecţia Consumatorilor, de la Poliţia Locală, de la tot neamul de diriginţi de şantiere şi băgători de seamă, dacă au avizat, au aprobat, au verificat calitatea dalelor folosite. Adică, dacă suprafaţa asta a lor lucie şi nu abrazivă este adecvată pentru trotuare, pentru parcuri, dacă sunt reglementate aceste lucruri, de ce nu s-a gândit nimeni că acestea trebuie folosite, iată, şi iarna. Noi, care nu suntem de specialitate, dar mergând pe logica bunului simţ, spunem că nu s-au folosit dale care să fie adecvate şi în acest sens, ca să nu mai spunem de rezistenţa acestora, care dacă ar fi granit nu s-ar strica în vecii vecilor. Dar aşa ieftin?!?, pe repede-nainte, cu parandărătul de rigoare, până o da Dumnezeu să vă rupeţi gâtul.