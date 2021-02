Poliţia Locală iese cu caşcheta la raport

Pe parcursul anului 2020, poliţiştii locali de la nivelul municipiului Galaţi au aplicat 21.341 de sancţiuni contravenţionale în sumă de peste 7,2 milioane de lei şi 13.266 puncte penalizare. Pentru perioada analizată, cele mai multe amenzi au fost date pentru încălcarea prevederilor următoarelor acte normative: OUG nr. 195/2002 (6.708 sancţiuni), Legea nr. 61/1991 (4.177 amenzi), HCL 260/2018 (4.134 sancţiuni), Legea nr. 55/2020 (3.499 contravenţii), OUG nr.1/1999 (1.389 amenzi), Legea nr. 349/2002 (470 contravenţii), Legea nr. 50/1991 (173 sancţiuni), Legea nr. 12/1990 (155 amenzi), etc. Pe perioada anului trecut poliţiştii locali gălăţeni au confiscat bunuri în valoare de peste 30.000 lei.

Din punct de vedere infracţional, în 2020 poliţiştii locali au înregistrat un număr de 188 de asemenea fapte. Dintre acestea menţionăm: substanţe interzise, furt material lemnos, furt materiale feroase, port/folosire obiecte periculoase, tâlhărie, distrugere, încălcarea OUG 195/2002, încălcarea Legii 50/1991 – executarea de lucrări de contrucţie fără autorizaţie, alte infracţiuni. În cele mai multe dintre aceste situaţii, persoanele identificate, documentele întocmite şi bunurile ridicate/folosite la comiterea infracţiunilor au fost predate pentru cercetări la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi.

Începând cu luna martie a anului 2020, în contextul generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice existente, determinată de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, Poliţia Locală Galaţi a desfăşurat activităţi specifice sub conducerea operaţională a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi.

Pentru respectarea prevederilor legale impuse de situaţia pandemiei, poliţiştii locali au urmărit şi acţionat, pentru: respectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi limitarea tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor; identificarea şi luarea măsurilor legale împotriva celor care nu respectă măsura distanţării sociale; identificarea şi luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care nu respectă obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă; identificarea şi evidenţa persoanelor fără adăpost, precum şi adăpostirea lor la C.U.P.A.

Urmare a acestor verificări, din numărul total de sancţiuni aplicate de poliţiştii locali pe parcursul anului 2020, peste 4.800 au fost date pentru încălcarea legislaţiei specifice (3.499 pentru încălcări ale prevederilor Legii nr. 55/2020 şi 1.389 pentru nerespectarea prevederilor OUG nr.1/1999).

Deasemenea, zilnic, au fost întreprinse acţiuni în mijloacele de transport în comun, ocazie cu care au fost verificate aproximativ 18.600 de asemenea mijloace. În urma acestor controale, au fost sancţionaţi contravenţional 821 călători descoperiţi că nu purtau mască de protecţie.

La rândul lor, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Activităţi Comerciale şi Biroului Evidenţa Persoanelor au acţionat cu forţe proprii sau în comun cu personal din cadrul structurilor de ordine publică, cu precădere în pieţele agroalimentare cât şi la societăţile de transport în regim taxi şi unităţile de alimentaţie publică. Pe timpul acestor verificări au fost aplicate 161 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 64.600 lei.

Tot în perioada menţionată, Poliţiei Locale Galaţi i-au fost repartizate 16 centre de carantină unde au fost adăpostite un număr de 1.100 persoane. Totodată, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Organizare Misiuni şi Control Acces împreună cu reprezentanţi ai Serviciului de Asistenţă Medicală, au efectuat verificări privind respectarea măsurilor întreprinse la nivelul municipiului Galaţi. În urma acestor acţiuni, au fost întocmite un număr de 448 procese – verbale de verificare la asociaţii de proprietari, centre rezidenţiale, cluburi sportive, instituşii de cultură, unităţi spitaliceşti, etc.

Ca urmare a epidemiei cu COVID – 19, poliţiştii locali au efectuat verificări şi la domiciliile persoanele care trebuiau să respecte măsura autoizolării. Astfel, poliţiştii locali au efectuat 12.841 verificări (unele persoane fiind verificate de mai multe ori). Cu prilejul acestor acţiuni au fost identificate 217 persoane care au încălcat legislaţia specifică în sensul că, pentru perioade scurte de timp, părăsiseră locul declarat pentru autoizolare. În aceste cazuri au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

„Anul 2020, marcat puternic de evoluţia infectării populaţiei cu noul coronavirus, a impus adaptarea tuturor măsurilor poliţieneşti la specificul pandemiei sub coordonarea conducerii Poliţiei Naţionale. Astfel, pe lângă activităţile din domeniile specifice şi anume disciplina în construcţii, controlul activităţilor comerciale şi protecţia mediului, dar şi fluidizarea/dirijarea circulaţiei rutiere şi menţinerea ordinii şi liniştii publice, a trebuit să desfăşurăm multiple măsuri privind siguranţa centrelor de carantină, verificarea permanentă a persoanelor izolate şi carantinate, verificarea purtării măştilor de protecţie, a distanţării fizice şi a interdicţiei circulaţiei pe timpul nopţii.

Ca noutate, am derulat două noi programe de măsuri şi anume identificarea şi dispersarea Grupurilor de cartier şi verificarea măsurilor privind Gospodărirea municipiului, prin care am venit în întâmpinarea cetăţenilor care au sesizat diferite fapte contravenţionale atât la Poliţia Locală Galaţi cât şi la Primăria Municipiului Galaţi, măsurile luate gradual fiind eficiente.

În perioada următoare vom asigura ordinea publică şi condiţiile necesare, conform competenţelor, la centrele de vaccinare a populaţiei, vom continua activităţile pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus, concomitent cu desfăşurarea măsurilor specifice din domeniile de activitate din competenţa acestei instituţii de ordine publică”, a declarat Petrică Hahui – director general Poliţia Locală Galaţi.

Referitor la numărul de sesizări telefonice înregistrate la Dispeceratul Poliţiei Locale, acestea sunt în număr de 4.878, peste 1.400 dintre ele vizând tulburarea liniştii publice. Urmează abaterile pe linie de legislaţie rutieră – garaje sau parcări blocate voluntar în număr de 628 şi parcări neregulamentare în număr de 735.

Pe parcursul anului 2020, s-au înregistrat 138 sesizări din partea lucrătorilor societăţii locale de transport public de persoane, care au solicitat sprijin pentru identificarea călătorilor frauduloşi. Baza de date a fost utilizată în peste 17.500 cazuri, 13.518 pentru verificări persoane şi 3.984 verificări autoturisme.

Tot referitor la activitatea Poliţiei Locale Galaţi, în 2020, au fost îndeplinite actele procedurale de citare a unui număr de 80 persoane, urmare a solicitărilor formulate de Judecătoria Galaţi, Judecătoria Iaşi şi Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi şi au fost întocmite actele procedurale şi executate efectiv, la termen, un număr de 149 mandate de aducere, emise de Judecătoria Galaţi, dintre care la şapte mandate a fost amânată executarea din cauză suspendării şedinţelor de judecată ca urmare a instituirii stării de urgenţă/alertă.

În 2020, la nivelul Poliţiei Locale au fost înregistrate peste 1.800 de petiţii, iar 90 de persoane au fost în audienţă la conducerea instituţiei.