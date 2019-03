Scandal MONSTRU – Pensionari lăsaţi fără BANII de înmormântare de CAR

Surse apropiate anchetei au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, că în acest caz se poate vorbi despre proasta gestiune a fondurilor asociaţiei. Se pare că problemele au apărut după decesul preşedintelui asociaţiei care numără cel puţin 500 de membri din oraşul Tg.Bujor şi din comunele învecinate.

În acest moment, conturile Casei de Ajutor Reciproc sunt goale şi numeroase plăţi către membrii cotizanţi nu au fost făcute.

Poliţia Galaţi confirmă că a primit o petiţie şi anunţă că a demarat o anchetă

„Poliţia Târgu Bujor a primit o petiţie din partea unor persoane din localitate şi va verifica aspectele semnalate în document”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi, Gabriela Costin.

Cotizanţii sunt revoltaţi şi cer măsuri împotriva celor care au gestionat fondurile Casei de Ajutor Reciproc.

„Şi tata a plătit an de an acolo. Ruşine mare ce se întâmplă, sper să se găsească o soluţie şi să plătească vinovaţii pentru situaţia asta”, a scris o gălăţeancă pe facebook, în timp ce altă persoană solicită intervenţia organelor de anchetă: „Exista poliţie, trebuie făcută o anchetă. Mulţi oameni necăjiţi au dat bani pentru a avea urmaşii lor cu ce sa îi îngroape. Acum, după mai bine de 20 de ani de cotizaţie nu sunt bani? E grav.”

Pensionarii care au cotizat la CAR-ul din localitate s-au plâns primarului din oraşul Târgu Bujor.

„Această Asociaţie constituită din membri pensionari cotizanţi, în principal acordă un ajutor de deces membrilor familiilor, între 100 şi 800 lei, acordă împrumuturi (acum nu sunt sume de recuperat). O asociaţie independentă, nonprofit, piramidală, condusă de un preşedinte (decedat) ales de Adunarea Generală (peste 500 membri)… Acest CARP este în incapacitate de plată. Adică faliment. Sunt de platit sume restante constând în ajutoare de înmormântare”, a anunţat, pe facebook, primarul oraşului Târgu Bujor, Liviu Gîdei.

În paralel cu ancheta Poliţiei, va fi convocată Adunarea Generală a Casei de Ajutor Reciproc care va stabili ce bunuri are asociaţia şi ce măsuri pot fi luate pentru ieşirea din impas.