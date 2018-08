Servland a sedus-o pe nepoata Falezogăurii şi a abandonat-o!

Firma Servland SRL Galaţi, administrată de către Gheorghe Pascariu, a fost cea care, după două încercări eşuate în care s-au îngropat câte patru milioane de euro, a rezolvat chestiunea, creînd un pod subteran între carosabil şi tunelul canalului colector de sub Bulevardul Marii Uniri.

Cum a eşuat aceeaşi firmă ratând o lovitură de la 11 mm, vedem în continuare, căci nepoata „Falezagăurii” s-a născut jos, pe Faleza inferioară, pe acelaşi ax cu bunică-sa, în dreptul scărilor ornamentale de la Valurile Dunării.

Servland, o firmă căreia îi place să ne ţină în şantier

Falezogaura a apărut în februarie 2010 şi, după ce a fost astupată româneşte, în 2011 a reactivat încă trei ani la rând, după tot atâtea intervenţii pompieristice a la „omul muncii”, Dumitru Nicolae.

Pompierisme care ne-au costat peste 12 milioane de euro din buzunarele noastre.

Prin 2014 a apărut nepoata Falezagăurii, în locul pe care îl ştiţi. De atunci, aceeaşi firmă, Servland SRL Galaţi, se ocupă de lucrare acaparând inutil patru cincimi din aleea pietonală. Anii tot trec, iar noi ne expunem oaspeţii la sluţiri şi siluiri ale peisajului, care au legătură cu zero activitate de construcţii. Sigur, Servland şi specialiştii de aici merită felicitări pentru rezolvarea dezastrului repetabil de la Elice, dar acum o face de oaie în grup.

Firma şi-a început activitatea în 2002 cu zero salariaţi, a avut o cifră de afaceri de 8.197 de lei şi pierderi de 5.741 de lei. În 2015, an de vârf, cifra de afaceri a fost de aproape 27 de milioane de lei, un profit net de peste 340.000 lei şi cu 34 de salariaţi.

În 2016, când au sărit din Falezogaură în Falezogăurică, cifra de afaceri a fost de doar 5,3 milioane de lei, profitul net de 223.000 lei, iar numărul de salariaţi de 44.

Asta ca să avem tabloul complet al binelui încheiat rău de tot.

Canivoul, decolmatat cu lopătarii de la Apă Canal!

Aşadar, după astuparea craterului atomic din bulevard, în dreptul statuii lui I.C. Brătianu, a crăpat canivoul sub presiunea încărcăturii, s-a surpat în interior şi a fost umplut de nesătulul acesta de pământ. Aşa a apărut mini-falezogaura, la partea de jos a Falezei, fix în faţa Restaurantului „Valurile Dunării”.

Servland SRL Galaţi a fost firma căreia i s-a încredinţat lucrarea, căci tot avea trompa înfiptă în milioanele de euro ale populimii. Aşa că mai întâi a trebuit decolmatat canivoul cel spart, surpat, înăuntru fiind zeci de tone de aluviuni aduse de apele meteorice şi de cele din pierderile din reţelele de alimentare, canalizare şi încălzire infiltrate în solul macroporos al Galaţiului. Buuun, dar în loc să scoată aceste aluviuni din canivou cu utilaje, nea Gheorghe Pascariu a adus pe plantaţia contractată pălmaşi dotaţi cu lopeţi, pe salopetele cărora scria Apă Canal. Cum draku să escavezi, dom colonel, zecile de tone de depuneri cu lopeţile? Păi canivoul ăsta este la 15 metri adâncime şi vine de la Elice, este vechea scurgere a oraşului, este de tip tunel ca la francezi, are circa 2 metri înălţime şi 1,5 metri lăţime şi este prevăzut cu un soi de trotuare înguste şi înălţate pe margini, pentru ca omul să poată circula, nu prin apele colectate, atunci când sunt necesare intervenţii tehnice.

Blocarea Falezei inferioare e la şto, de impresie artistică

Asta ca să creadă şi Cristian Capeţis, directorul general al Direcţiei Generale de Infrastructură şi Lucrări Publice din cadrul Primăriei Galaţi, care stă în faţa patronului Pascariu în poziţia ghiocelului, ascultând cum că acolo se lucrează în draci şi de aia este necesară împrejmuirea pe lăţimea a 4/5 din Faleza inferioară, pe o lungime de circa o sută de metri.

Am trecut duminică, 22 iulie 2018, dincolo de împrejmuire să văd ce mare organizare de şantier o fi dincolo de mashurile ce ascund urâţenia. Oricine îşi poate băga nasul, chiar şi Capeţis, să vadă că aici se fac zero lucrări, că peste tot a crescut vegetaţie spontană, inclusiv câteva floarea soarelui care şi-au pierdut şi orientarea din cauza falselor activităţi.

Pe lângă forajele la 20 de metri , prin care s-au introdus tuburi pentru drenarea apelor freatice, Servland s-a angajat să refacă şi cheul.

Lucrarea este făcută din ciment furat, căci mortarul dintre rosturile dalelor din granit a sărit ca mămăliga scoaptă şi uscată. Imaginile care însoţesc textul sunt dedicate şi primarului în exerciţiu, Ionuţ Pucheanu, nu doar lui Cristian Capeţis, cel care a scuipat în sus când şi-a anunţat intenţia de a candida ca primar al Galaţiului, în 2020.

Aşa că, domnule Pascariu, fă bine si-ţi ridică mizeria aia de împrejmuire să vadă şi gălăţenii cum sunt fu…i banii lor. Spargi cheul cu picamerul, şi apoi te prefaci să-l refaci mai trainic şi mai frumos, încât a sărit mortarul dintre rosturi ca după vibraţii pe mortar verde!

O precizare legată de forajele la adâncime de 20 de metri. Cum naiba să dirijezi şi să captezi apele freatice, ca pe mingea de golf, fix în gurile drenurilor? Pe ele lăcrimează cam doi litri la 24 de ore, asta când plouă.

Ori, cumva, voi, sunteţi în grup organizat şi menţineţi panarama de îngustare cu patru cincimi a aleii pietonale, pregătind terenul pentru amplasare în faţă la Valurile Dunării a unui nou vas-cârciumă?

