Sictir, bre!

Ca orice jurnalişti care se respectă şi îşi respectă profesia ca atare, am pornit la pas prin Republicuţă, să vedem cu ochii noştri “ce şi cum”, care mai e realitatea (nu cea din birouri), ce mai spun unii sau alţii, şi tot aşa.

După ce am bătut arterele principale ale oraşului la pas, am ajuns la unele concluzii pe care musai trebuie să le cunoască onor cititorul, dar şi cei care au în grijă cetatea noastră. Ce te frapează în mod deosebit este faptul că oraşul arată a fi ponosit, cenuşiu (culorile au rolul lor în peisajul urban, nu este aşa, domnule Arhitect Şef?), iar faţadele şi vitrinele sunt ca în regimul trecut, de tristă amintire.

În Tiglina, în zona A-urilor e o adevărată ţigănie, de construcţii alandala, fără nicio normă şi noimă urbanistică, mai ceva ca la turci, cu destinaţii şi aici de-a valma, de te ia durerea de cap. În schimb, ce ne-a zăpăcit cel mai tare este numărul mare de farmacii, cum practic n-am văzut nicăieri în lume. În Germania, în oraşele mari, în Belgia sau Olanda, în Grecia, la Londra, alergi la greu până găseşti o farmacie. La noi la Galaţi, şmekerii ăştia, tarabagiii ăştia de medicamente, vânzătorii ăştia ce-şi spun farmacişti, dar care nu ştiu să prepare un medicament, sunt fără număr. La o populaţie îndobitocită, îmbolnăvită (de bine ce îi este), la o populime transformată în cobai, ce iese din farmacii cu sacoşele pline cu buline de tot felul, arătând precum cei ce părăsesc marketurile cu cărucioarele pline, într-o jenă a needucatului şi nesătulului, în a demonstra că “el are de unde”. În aceeaşi măsură, demonstrând dacă mai era nevoie, că sărăcim şi ne prostim continuu în acest colţ de ţară, pe malul Dunării, e numărul mare de CAZINOURI, de SĂLI de JOCURI – PARIURI etc.

Pe Domnească, artera principală, istorică şi de frunte a Galaţiului, am constatat că s-a închis magazinul Steilmann şi s-a deschis un CAZINO, culmea, alături de un altul existent. Ce mai, suntem în Las Vegas şi noi habar nu aveam, asistând la o bătaie de joc şi o realitate cruntă, de toată jena. Acum, nu cumva să credeţi că ăştia duc lipsă de clienţi, pentru că altfel nu s-ar susţine economic şi nu ar avea profit. Da, dar acest lucru nu se datorează faptului că am avea o groază de oameni bogaţi care nu au ce face cu banii şi i-ar arunca la păcănele. NU!, cei care umplu sălile sunt săracii, amărâţii, pensionarii care în loc să-şi cumpere pâine intră cu banii crezând că o să se îmbogăţească peste noapte. La aceştia se adaugă “peştii” şi curvele, beţivii, taximetriştii, toată fauna de noapte a gălăţenilor, interlopii şi cohorta hoţilor din instituţiile de stat.

Alo, domnule Primar! Ai auzit, bre, de “Acordul Primarului” pe care îl condiţionează Primăria fiecărui agent economic pentru a fiinţa pe uliţele oraşului? Ori îl daţi de-a-n pulea şi luaţi banii care nu vă mai ajung pentru salarii şi chiolhanuri organizate la evenimentele culturale ale târgului nostru, ori vă dedulciţi în a aproba astfel de tâmpenii ce nu se regăsesc nicăieri în alt colţ de ţară sau lume. Sictir, bre!