Tineriada răspunde ghionturilor primite de la huliganii de noapte a Puterii PSD

De când PSD a lovit pe la spate democraţia, tinerii par să fi înţeles că prin gangurile politicii se poate întâmpla orice. Şi au reacţionat – cam târziu, dar bine – la ghionturile primite de la huliganii de noapte a Puterii. Euforizaţi de beţia puterii, îşi închipuiau că au voie la orice. Au rămas surprinşi: cum, la Democraţie nu e permis orice? Iată reacţia – se naşte sub ochii noştri un extraordinar fenomen cultural. L-am putea numi „Neam unit în Piaţa Victoriei! Ne-am regăsit”. Printr-o ironie a sorţii, Liviu Drac-nea, „deavol” de la Partidul „Ciuma Roşie”, este marele organizator de socializare în masă. Seară de seară, avem cele mai mari demonstraţii de stradă de după revoluţia din 89. Dezlănţuirea de energii pozitive ale Tineriadei din 2017 va face istorie. O istorie care va fi intens documentată de cartoanele, pânzele, steagurile, eşarfele, pancartele, tropăiturile, săriturile şi scandările de la şedinţele de socializare civică din Piaţa Palatului Administrativ din Galaţi sau de pe strada Domnească-Brăilei, ba chiar şi la Tecuci. Un om de viziune, ca Pavel Şuşară (critic şi istoric de artă, monograf, poet, publicist şi scriitor român, cercetător de istorie a artei al Institutului de Istoria Artei de pe lângă Academia Română) face Apel către toţi participanţii la protestele din Bucureşti şi din ţară: „nu aruncaţi pancartele pe care le folosiţi, nici recuzita confecţionată ad hoc, de orice fel ar fi ea, păstraţi toate textele scrise, fiindcă putem face o expoziţie formidabilă, dar şi un album amplu, în care să se regăsească acest fenomen unic de solidarizare naţională, dar şi enorma creativitate, imaginaţia dezlanţuită, inteligenţa irepresibilă etc. angajate în această acţiune. Felicitări maxime nu numai pentru atitudine, pentru maturitatea politică, pentru energia morală şi pentru determinarea interioară, ci şi pentru nivelul estetic şi expresiv al acestui miraculos eveniment.” Cum la Galaţi niciunul dintre directorii culturnici nu va avea o astfel de iniţiativă (Muzeul Navigaţiei o demonstrează), să notăm istoria clipei (ziaristul este istoricul clipei, nu?) surprinsă în scandările şi etichetările scrise de la Tineriada de 10 zile. „Cine nu sare, nu vrea schimbare!”, „Uniţi salvăm democraţia!”, „Nu vrem să fim o naţie de hoţi!”, „Iubirea de ţară, în stradă se măsoară!”, „Nu plecăm acasă, hoţii nu ne lasă!”, „Dragnea nu uita, aşteptăm şi cartea ta!”, „DNA, să vină să vă ia!”, „Toţi, toţi, sunteţi mincinoşi!”, „Antena 3, securişti şi derbedei!”, „Jos palmele de pe justiţie!”, „PSD, partidul mafiei!”, „Picu şi cu Bacalbaşa, înjuraţi de toată gaşca”, „Bacalbaşa şi ai lui, ruşinea Galaţiului!”, „#Puie Micu, Bacalbaşa = Bălăceanca”, „Ei graţiaţi, noi furaţi!”, ”România are Guvern mafiot!”, ”Să vină Codruţa să vă taie puţa!”, „Sunt liber, deci cuget, încă”, ”În democraţie hoţii stau la puşcărie!”, „Înger, îngeraşul meu, scapă-mă de pesedeu!”, ”Liviu Dragnea n-ai scăpare, caria e tot mai mare!”, „Aţi votat, liber la furat!”, ”Liber la furat până la 199999”, „Să terminăm ce am început după Colectiv!”, ”ALDE şi UDMR, curvele politice!”, ”Abrogaţi, apoi plecaţi!”, ”Vrem democraţie cu hoţi la puşcărie”, ”Grindeanu arată-ţi prestanţa, anulează ordonanţa!”, „Când nedreptatea ajunge lege, revoluţia devine o datorie!”, „Prost să fii să te legi de un popor a cărui desert preferat este coliva!”. Notă specială pentru Tineriada de la Tecuci: cu oameni puţini, dar cu o deviză de efecte mari, Tecuciul este de senzaţie naţională: „Şi Tecuci e aici! Ne-a sărit muştarul!”.