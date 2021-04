Traficul rutier din Galaţi, ca în junglă

Apoi noi tot am mai scris cu privire la nebunia din traficul rutier al Galaţiului, la infrastructura rămasă subdimensionată, moştenită şi nemodificată de pe vremea lui Ceaşcă, ci doar un pic, acolo, cosmetizată. O facem din nou, trăgând un semnal de alarmă, doar-doar o ajunge până la Primărie şi la organele politice şi administrative abilitate. Fără investiţii adevărate, fără curaj şi voinţă în a rezolva, fără a găsi banii necesari, e greu de crezut că nu se va rămâne decât la statutul de dorinţă, ca necesitate. Acum s-a ajuns în stadiul în care mijloacele de locomoţie mecanice au crescut în progresie geometrică, s-a umplut oraşul, în deosebi de SH-uri, majoritatea familiilor având cel puţin două maşini. Astfel, parcarea a devenit o mare problemă în Republicuţă, alături de un trafic infernal, sufocant, mai ales la anumite ore şi în anumite zile. Ar trebui să apreciem iniţiativele, atâtea câte sunt, chiar dacă insuficiente, pentru fluidizarea circulaţiei, cu magistrale nord-sud sau vest-est, cu drumuri de centură pe care le-am vrea să fie realizate mult mai repede, ca să nu mai spunem de drumul Expres Galaţi-Brăila. Lentoarea desfăşurării etapelor de parcurs şi a lucrărilor în sine pentru realizarea acestora, ne nemulţumeşte pe noi, gălăţenii. Iar dacă ne gândim la ce o să vină, nu peste mult timp, când va fi gata podul peste Dunăre, ne apucă durerea de cap, căci va fi un trafic înzecit, cu contribuţia celor din ţară, dar în egală măsură cu a celor din străinătăţuri. Apropo!?!, ştie cineva să ne spună, îndrăzneşte cineva să-şi asume, când va începe, efectiv, şi se va termina drumul de străpungere prin unitatea militară de la Turnul de Televiziune? Dar oare nu ar fi mai bine să începem de pe acum să proiectăm şi să cerem bani europeni pentru construcţia unui viaduct de legătură directă, care să pornească din Bulevardul Falezei până la Turnul de Televiziune¬?!? Numai cei îndrăzneţi reuşesc şi lasă urme în amintirea celor care au făcut ceva în viaţa aceasta. Altfel, după pomana de 40 de zile se aşterne uitarea, domnilor, care vă credeţi nemuritori şi veşnic prezenţi în viaţa cotidiană.

La toate acestea se adaugă, din nefericire, ca probleme auxiliare sau conexe, atitudinea celor din trafic care este jalnică şi de neacceptat, strâns legată de gradul de educaţie (din păcate tot mai scăzut), cât şi de modul în care cei plătiţi de noi, cei cu RUTIERA, nu îşi fac datoria. S-au înmulţit, aşa, fără număr, cocalarii, huliganii, coloraţii cu lanţuri la gât de dimensiunea celor pentru câini, tatuaţii, buzaţii, ăştia cu scuipatul, cu râgâitul, cu pantalonii în vine şi rupţi în genunchi, violenţi, care conduc maşini tari, mărci agreate de ei, care opresc maşina în mijlocul străzii fără să le pese, care urcă pe borduri, care conduc ca nebunii. Uite, zilele trecute, ne deplasam pe bulevardul Coşbuc şi am rămas, pur şi simplu, stupefiaţi când un bolid marca Audi a început să croşeteze stânga şi dreapta, cu o viteză apreciată de noi, în jur de 150 km/oră. Şoferul forja maşina de ieşea un nor de fum în spatele acesteia, mai apoi a coborât pe Brăilei, cu acelaşi aplomb, astfel de imagini devenind aproape obişnuite pe străzile Galaţiului. Ca să nu uităm: trebuie să redăm numărul de înmatriculare al autoturismului, pe care l-am fotografiat: GL-82-FON, poate trezeşte interesul cuiva de la RUTIERĂ. Apropo!?!, în afară de cei de la Poliţia Locală care se ocupă cu Rutiera, pe cine îi mai vedem prin Republicuţă, şi care au atribuţii limitate, aţi mai văzut ca în Galaţi, să existe în Poliţia Rutieră? Cea care, de fapt, are voie, are îndatorire, de a supraveghea traficul? Noi nu credem că există aşa ceva, că tot ne străduim să îi vedem la faţă, în stradă, nu la birouri, căci numai simpla lor prezenţă, tot ar mai regla situaţia. Aşa că, stimabililor, vă somăm să ieşiţi în stradă, la vedere, cu bastonul şi cu fluierul (chiar, mai aveţi o astfel de recuzită?), la intersecţii, că doar luaţi sporuri pentru noxe, pentru vreme rea, spor de noapte, pentru periculozitate, pensii speciale, care iată nu vă mai ajung şi săriţi la gâtul Guvernului.