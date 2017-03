Un trio pus pe căpătuială

Că unii sunt abonaţi de drept la încredinţărilor directe sau licitaţiile de la Primărie, pentru lucrări finanţate din Bugetul Local, nu mai este nici un secret. Dacă pe lângă de unele societăţi de casă arhicunoscute care şi-au făcut un nume şi „câştigă” lucrări în permanenţă se mai strecoară şi câte un amărât fără carnet de partid sau parandărăt, e lucru mare. Asta e, aşa s-a înţeles la noi CAPITALISMUL şi ECONOMIA de PIAŢĂ, dar mai ales CONCURENŢA LOIALĂ. Alde organe dorm în post şi ne toacă banii de pomană, pe lefuri şi apoi pensii grase, nesimţite, iar la noi, în Republicuţa Galaţi, ăştia de la ANTICORUPŢIE dorm în păpuşoi. Peste tot în media presei libere se tot relatează mari fapte de vitejie săvârşite în întronarea NORMALITĂŢII, a combaterii răului asimilat prin CORUPŢIE, în toate judeţele la nivel de capitală, în varii domenii, numai la noi în Republicuţă NIMIC. La noi e „dolce far niente”, la noi e RAIUL pe pământ, la noi în ţinutul Covurluiului e ca în Germania, ca în Anglia. E atâta linişte şi pace că te întrebi ce draku’ ne mai trebuie nouă organe şi instituţii care să se ocupe de hoţi şi bandiţi, de şmekerii cu gulere albe. E aşa o frăţietate, o curvăsăreală, o încrengătură de interese, de nepotism nemaivăzut şi nemaiîntâlnit încât după cum se observă fără nici un efort totul e PERFECT. La noi nu se întâmplă NIMIC, dar NIMIC, am încremenit în trecutul ceauşist, am distrus fabrici şi uzine, dându-le pomană şmekerilor politruci, am închis ochii la jaful şi şmenul din târg şi iată am ajuns să trăim într-un loc cenuşiu, pus la pământ, fără perspectivă şi viitor. Uite, ca să exemplificăm cele afirmate, săptămânal o să vă prezentăm cazuri ştiute sau mai puţin ştiute de matrapazlâcuri şi sforării care nu se vor a fi văzute, de cei în drept. Prin birouri (pe la colţuri, prin locurile de bârfă arhicunoscute) se pune întrebarea care este legătura dintre societăţile Proiect SA, Moviland şi Primăria Galaţi. Se spune şi nu e treaba noastră, alţii trebuie să clarifice şi să descâlcească, că au acelaţi patron, că una proiectează iar cealaltă execută. Se invocă dominanta de piaţă în acest fel sau incompatibilitatea? Sau influenţa în dependenţa în a accesa lucrările din domeniu. Se mai spune că tandemul acesta nou creat şi abonat la lucrări cu Primăria nu e chiar întâmplător. Draku ştie. Cert este că noi nu acuzăm şi nici nu avem instrumente de investigare, dar şi ştim un lucru sigur „că nu iese fum fără foc”. Nu neglijăm nici latura individioşilor, mai ştii?