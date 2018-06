URBAN PROIECT GRUP e pe lista muzeelor din Galaţi

Lansez această afirmaţie pentru că ştiu că muzeele sunt închise lunea şi toţi angajaţii sunt liberi.

Hai să vă relatez uşor şi cu vorbele mele ce am păţit luni, 25 iunie.

Urc din centru în troleul cu destinaȘia parc C.F.R. şi aflu că de vreo două săptămâni capătul e la grădina publică, pentru că pe tronsonul statuia Cuza – parc C.F.R. cablurile se modernizează prin schimbare. Nu e o problemă, zic eu. Mai merg puţin pe jos până la staţia următoare, urc într-un autobuz, mai cumpăr un bilet şi constat că până la parc nu e neam de muncitor care să schimbe cablurile. Or fi angajaţi la vreun muzeu de nu lucrează lunea?

Dau o fugă până la Transurb, care cică „Pune Galaţiul în mişcare din 1895”, să aflu care „muzeu” se ocupă cu înlocuirea cablurilor. Acolo, ce să vezi? Ghinion în noaptea nunţii: dl Mihai Cădinoiu, director general, care este interimar de provizoriu, nu e luni la „scârbici” pentru că are program temporar, directorul tehnic, ing. Ghiţă Paraschiv, nu este în măsură (zice el la telefonul secretarei) să-mi dea un răspuns la o întrebare pe care nici măcar nu am formulat-o, iar directorul exploatare, ing. Constantin Graur, mă lămureşte până mă bagă în ceaţă. Transurb-ul e doar beneficiarul lucrării de modernizare care se face eşalonat pe mai multe tronsoane şi va dura până când se va termina. Despre firma care se ocupă de lucrare, nu ştie, nu cunoaşte şi tace pentru că vrea să fie o mie de ani director în pace.

Până la urmă am aflat de la purtătorul de cuvânt al Primăriei că firma care a câştigat licitaţia este URBAN PROIECT GRUP BUCUREȘTI şi are ca obiect de activitate transportul electric pe şină.

Pentru don’ Primar nu contează că troleele sunt pe roţi, important pentru el este ce a spus Liviu Dragnea acum câteva zile: „Vom fi mai fermi cu ceea ce trebuie să facem”!

Din curiozitate, am deschis site-ul firmei şi în dreptul paginilor Experienţă, Proiecte, Servicii, Parteneri, Portofoliu; era scris: ÎN CURÂND.

Poate până pe 18 mai (ziua internațională a muzeelor), adică în curând, prin 2019, va termina şi firma URBAN PROIECT BUCUREȘTI lucrările de prin GALAȚI!