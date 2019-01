Acum ştim: încă un fonfleu inutil, de 15000 de euro

Mi-am ţinut firea şi am aşteptat, să mă dumiresc cu timpul despre un progrămel – Galaţi City App – pentru care primarul Pucheanu a plătit, din buzunarul contribuabililor, cinşpe mii de euro. Daravera s-a finalizat cu o prezentare plină de promisiuni şi a fost lansată la apă în ultima zi a lui octombrie 2018.

Prezentată ca un mare succes, aplicaţia destinată cu precădere dispozitivelor mobile – smartphone-uri şi tablete – promitea nişte facilităţi. Celor cu chef de plezir şi bani de spart le facilita accesul la idei – locante, spectacole, filme, etc – iar celor cu gust amar de interminabila decădere urbană, un spaţiu virtual în care să reclame ce nenorociri se mai întâmplă în oraşul ăsta. Iată ce declama primarul: „Este o aplicaţie pe care oraşele din Vestul României o utilizează de ceva vreme. Are două componente majore – pe de o parte oferă o prezentare a ceea ce poate oferi Galaţiul pentru cei ce poposesc la malul Dunării, dar şi cetăţenilor, care pot afla mult mai uşor ceea ce se întâmplă în oraş, iar cea de-a doua componentă este aceea de relaţionare directă cu cetăţeanul. Acest lucru se traduce prin faptul că prin această aplicaţie cetăţenii pot trimite în timp real sesizări Primăriei, pe care le putem urmări mult mai uşor la nivelul rezolvării sau răspunsului pe care angajaţii Primăriei ar trebui să-l ofere cetăţenilor care ridică probleme sau fac sesizări”.

Şi nenorocirile au venit, pe neaşteptate, ca iarna. Pe 12 ianuarie, sâmbătă seara, de bine ce a fost montat, s-a prăbuşit (fără a fi bruscat, în vreun fel) refugiul de tramvai, în staţia dintre Doja şi IREG. Tramvaiele au venit, s-au oprit, vatmanii au stat cu degetu-n gură, oamenii s-au simţit şi l-au împins, ad-hoc, de pe şine, după ce au priceput că vor sta mult şi bine să aştepte vreo intervenţie autorizată. Voluntarii s-au mobilizat prin comunicare sonoră directă şi contact vizual, nu prin vreo aplicaţie pe smartphone. A fost de tot râsul şi de toată lehamitea.

Pe 16 ianuarie, noaptea, un cocalar de 28 de anişori, beat-muci, s-a opintit cu toată maşina într-un stâlp din zona Potcoava, de lângă Vox Center. Oraşul a rămas fără troleibuze ore îndelungate, din două motive clare: unu – că stâlpul alimenta cu electricitate reţeaua Transurb şi doi – că cocalarul era atât de imponderabil, că nu mai nimerea, pe ecranul smartphone-ului, meniul din „Galaţi City App” – modulul „Raportări şi incidente”, mândria primarului Pucheanu.