Asalt pesedistic la biserici

Duminică, 17 noiembrie 2019, „lipitori” pesedişti au luat cu asalt zonele din prejma bisericilor. Nici o babă, nici un cerşetor n-au scăpat nesfinţiţi cu moaştele numite pliante şi flyere, din care ne zâmbeşte candidata la prezidenţiale. Asta neapărat după Sfânta Liturghie, din duminica a 26-a după Rusalii, când ni s-a citit „Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina”

Candidatei i-au rodit, conform datelor obligatorii înscrise pe tipărituri, 3.250.000 de exemplare cu cele trei tipuri de tipărituri: una format A4, pliată în trei, o alta tip carte poştală cu autograf de candidat şi o alta, tip condicuţă… în opt pagini din care aflăm că „celelalte partide sunt împotriva fiecărui român” şi că vor să arunce România în „sărăcie şi haos”. Din pliantul A4, la capitolul „Despre mine”, aflăm, printre altele, cum a predat candidata NUMAI la un liceu industrial din Videle şi NUMAI la întunericeală!

Iată: „M-am născut în 1963, la Roşiorii de Vede, într-o familie de oameni simpli.

Copilăria mi-am petrecut-o în Delta Dunării, acolo unde tatăl meu era detaşat militar şi, înainte de a termina şcoala generală, ne-am mutat la Ploieşti, în judeţul Prahova. Acolo am urmat cursurile Liceului Energetic.

Am absolvit Facultatea «Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Hidrocarburi» din cadrul Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti, în 1988, cu diplomă de inginer. Este şi profesia soţului meu, cu care sunt căsătorită de 36 de ani şi alături de care am întemeiat familia pe care o am astăzi şi pe care o iubesc enorm.

Primul loc de muncă a fost în 1988, ca inginer în cadrul Serviciului Monitorizare Producţie, Ţiţei şi Gaze Petrom, iar în paralel, în perioada 1989-1997, am predat la Liceul Industrial din Videle, la seral.

În PSD am fost, pe rând, preşedintele organizaţiei locale, consilier local, consilier judeţean, liderul europarlamentarilor PSD din Parlamentul European şi preşedintele Organizaţiei Femeilor Social-Democrate.

Am fost lider al delegaţiei deputaţilor europeni români în grupul social-democrat din Parlamentul European, în perioada 2014-2018, iar din iulie 2014, am fost vicepreşedinte al Comisiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală. De asemenea, am făcut parte din Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen, poziţie din care m-am implicat în multe proiecte dedicate promovării şi respectării drepturilor femeii, combaterii excluziunii sociale, antisemitismului şi xenofobiei.”