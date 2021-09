Cică se vrea veceu public de o sută de mii de lei ! Io-te colea de doar 20.000 de lei ! Dar 10% iese puţin, dacă nu jefuieşti mult !

Aflăm că în laboratoarele Primăriei Galaţi s-a pus la copt de o licitaţie pentru construirea unui wc public în Parcul Eminescu. Liota de purtători de vorbe a Primarului cică nu ştie nimic, că o să întrebe pe „factorii răspunzători” (de ce nu pe cei poştali, că rezultatul ar fi acelaşi!), şi că ne vor comunica. Dar noi nu-i credem pe cuvântul pe care îl poartă sub formă de profesie!

Iată, noi vă dăm câteva elemente ajutătoare, băi, combinatorilor de licitaţii publice. Unul: sub hidoasa „Casă Albă”, din parc, la care noi îi spunem cu fundaţie maro, din cauză că la subsolul ei sunt două veceuri publice, este soluţia cea mai ieftină pentru nişte gresie şi nişte faianţă. Şi nu credem că primarul Durbacă, cel care i-a vândut terenul lui Doli-Do SRL, i-a putut vinde şi subsolul. Şi elementul doi îl găsiti în cele trei imagini ataşate acestui text. Veceul public este unul cu două cabine dotate cu vas wc şi lavoar, numai cât să fie cuplat la instalaţiile de alimentare cu apă, cu energie electrică şi canalizare. Acest wc a costat doar 20.000 de lei, nu o sută de mii de lei. Iar ca element ajutător, am făcut o poză şi mai de aproape, să puteţi citi şi voi site-ul producătorului de astfel de veceuri urbane şi civilizate.

Mai clar ca vaca, nici că se poate!