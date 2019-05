Conducător auto prins în flagrant pentru dare de mită

La data de 18.05.2019, lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Galaţi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi, au prins în flagrant un conducător auto imediat după ce acesta a oferit cu titlu de mită suma de 150 de euro unor poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi – Poliţia Municipiului Tecuci – Biroul Rutier Tecuci.

În fapt, la data de 18.05.2019, lucrătorii D.G.A. – S.J.A. Galaţi au fost sesizaţi telefonic de un agent de poliţie cu privire la faptul că un conducător auto le-a promis lui şi colegului său de echipaj suma de 100 de euro, cu scopul de a-i determina pe aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, respectiv să îi restituie permisul de conducere. Astfel, în jurul orei 19.00, G.D., în timp ce conducea pe drumurile publice autoturismul proprietate personală, a fost implicat într-o tamponare uşoară, soldată doar cu pagube materiale. La faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie rutieră format din doi agenţi de poliţie, ambii din cadrul Biroului Rutier Tecuci, iar în urma testării cu aparatul Drager a conducătorului auto G.D., a rezultat o valoare de 1.06 mg/l alcool pur în aerul expirat. După ce agenţii de poliţie i-au comunicat lui D.G. că i se va întocmi dosar penal şi că va fi condus la Spitalul Municipal Tecuci în vederea recoltării probelor de sânge, numitul G.D. le-a oferit acestora diferite sume de bani în euro, pentru a-i determina să nu ia măsurile legale faţă de el şi să îi restituie permisul de conducere. Ulterior, la sediul Biroului Rutier Tecuci, la finalizarea actelor de constatare a infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului, numitul G.D. le-a dat celor doi agenţi de poliţie suma de 150 de euro, cu scopul mai sus menţionat.

Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi, ofiţerii Serviciului Judeţean Anticorupţie Galaţi s-au deplasat la sediul Biroului Rutier Tecuci şi au realizat acţiunea de prindere în flagrant a conducătorului auto pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.