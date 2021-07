Cine nu a auzit de teiul lui Mihai Eminescu din parcul Copou – Iaşi sau de stejarul lui Ştefan cel Mare din Cobilea raionul Şoldăneşti? Iuda, Sapiro, Adam – toţi au câte un copac. Chiar şi Dolph Lundgren are copacul lui Joshua. Iată că şi la Galaţi avem un copac celebru – copacul lui jupân Pucheanu.

Mii de gălăteni trec zilnic pe lângă el şi nu ştiu câtă grijă are S.C. Gospodărire Urbană SRL de el, şi de „natura din palmele tale”.

Când citeşti din activitatea societăţii te ia cu friguri, apoi călduri şi chiar stări de leşin.

Lucrează suprafeţe de sute de hectare, plantari de gard viu – 250.000 fire de Hybiscus, adică 6.000 metri liniari (din care scădem vreo 2 km scoşi pentru betonarea parcului de pe strada Brăilei între Potcoava de Aur şi Trei Star), 5.000 de trandafiri plantaţi (minus 3.000 scoşi din zona Casa Roşie), arbori – tei, arţari, platani, ulmi. Nu mai vorbim de milioanele de flori crescute în sera proprie.

Mândria societăţii este echipa de profesionişti ce se ocupă de tăierile de copaci – 5.000 copaci tăiaţi anual. Aici îi ajută şi jupân Pucheanu cu arhitecţii ce se ocupă de amenajarea parcurilor.

Despre activitatea din cimitir – muncă şi iar muncă.

Domnule director Dragoş Magearu, dumneavoastră aţi citit ce scrie pe site-ul instituţiei pe care o conduceţi? Eu vă cred că vă ocupaţi şi de tăiatul ierbii, dar să ştiţi că nu toată este legală.

Te apucă râsu-plânsu când citeşti cam câtă treabă au la talcioc, baza de agrement Lac Vânători, plaja Dunărea sau portul de ambarcaţiuni.

Ce fel de ţigări fumaţi, domnilor?

Domnule Magearu, am citit impresionantul dumneavoastră C.V.

Sunteţi născut pe 13 iunie, în aceeaşi zi cu preşedintele ţării.

La mulţi ani şi sănătate? Dansul continuă cu România educată şi dumneavoastră cu Natura în palmele tale.

Baftă în activitate şi să aveţi grijă în continuare de copacul lui jupân Pucheanu!