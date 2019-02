Dacă e marţi, e ghinion

Pe 5 februarie intru şi eu ca un cetăţean onorabil la „Nespălata” să-mi plătesc taxele, cu gândul că poate pe 3 şi 4 ianuarie au plătit toţi pensionarii şi nu mai este aşa mare aglomeraţie. Când deschid uşa – Aoleu şi vai di mini, ce miros de coadă vini.

După ce am luat bonul de ordine am înţeles că am 124 de persoane înainte, cam 3 ore de aşteptare.

Răbdare şi tutun, zic eu. Îmi scot telefonul să văd cât este ora, pentru că nu aveam chef să pierd timpul pe acolo şi să revin după ce dau o raită prin împrejurimi.

Stimabililor, în momentul în care am scos telefonul din buzunar (de parcă era un AK 47), apare femela ALFA şi mă pofteşte afară pentru că în incinta instituţiei nu am voie să-l folosesc conform afişelor de la intrare.

Bineînţeles că am ieşit – nu să vorbesc la telefon, ci să fac o poză cu afişul. Când am scos AG7 din geantă (aparatul de fotografiat), a apărut masculul ALFA, care printre dinţi şi colţul gurii mi-a zis că nu am voie.

Dacă de afară nu am voie să fac o poză, mai e cazul să încerc una în interior, unde zeci de gălăteni stau la coadă să-şi plătească impozitul?

Domnule Primar, iarna nu am voie cu telefon, primăvara cu mărţişor în piept, vara în pantaloni scurţi şi sandale, toamna că miros a usturoi că am mâncat pastramă şi am beut tulburel. Atunci eu cu cine votez sau când plătesc taxele?

Altă întrebare, domnule Primar: Poliţia Locală este subordonată primăriei? De ce nu asigură ei paza sediului Direcţiei de Fiscalitate? Nu că ei ar face vreo treabă mare, că pe aia mică nu o pot face nici măcar votanţii care stau ore la coadă şi nu este nici o toaletă în zonă!