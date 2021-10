Despre poartă şi parcare

Nu o fi oţetarul vreun monument al naturii, da sigur e mai tare decât un monument istoric.

Ce mai contează cine trebuie să se ocupe de „Poarta turcească”, bine că a apărut şi soră-sa. Acum amândouă sunt orfane şi aşteaptă să le înfieze cineva. Nu pentru ca poarta din Ţiglina care are stăpân şi covoare în spate să-i ţină de cald. Puţin mai la stânga – cu rulotă ca la munte. Cabana e părăsită, da’ garajele sunt la locul lor, cu tot cu rabla abandonată.

Am citit pe un perete că trebuie să filtrezi tot ce auzi. Jupân Pucheanu, se spune că pe strada Brăilei, vizavi de Potcoavă, s-au dărâmat nişte garaje şi urmează să se demoleze o pizzerie pentru a se construi o parcare că nu are lumea unde să-şi lase maşina când vine la restaurant.

Aşa e lumea, vorbeşte. Eu nu cred, da’ nici tu să nu mai faci.

Cam atât pentru săptămâna asta şi petrecere frumoasă de ziua recoltei.

Să nu cumva să vă duceţi în piaţa din Micro 21, că aia a fost construită de gălăţeni pentru fraţii chinezi.