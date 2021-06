Încă o ploaie bună şi bazinul cu valuri e gata. PLIN !

Don Primar, don Pucheanu, încă asteptăm să vină vara cu plaja gata şi bazinele pline. Şi daca nu vine, ce facem? Ieşim la ocazie ?!

Am trecut luni, după ploaie, pe la plaja Dunarea şi ce să vezi? Bazinele, pline. Bravo, don primar, hai c-o ia.

Acolo sus, la intrarea de lângă Turnul de Televiziune, e un panou (de prin 2017, de pe vremea primarului ăla….cum îi zice, don Pucheanu, că eu am uitat !) pe care scrie că plaja va fi gata pe întâi iunie. Şi în anul acesta, 2021, tot pe 1 iunie zicea primarul că plaja va fi gata.

Don Pucheanu, dacă vezi că metoda calendarului nu e bună, nu o mai folosi, că faci promisiuni „unu după altul!” şi vezi că sunt vremuri grele şi nu te descurci!

Am facut şi nişte poze, să vadă copiii peste vreo nişte ani cum era aproape gata Plaja Dunarea în iunie 2021.

Vizionare placută !