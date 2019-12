La SIBIANCA raţa-mpunge

Nu cred să fie vreun gălăţean care să nu fi auzit de cele două magazine de produse tradiţionale ardeleneşti din Piaţa Centrală.

Recunosc că şi eu le-am vizitat de câteva ori şi chiar am cumpărat trei felii de parizer. La ce preţuri sunt, chiar nu-mi permit mai mult.

Georgiana & Florin vând aici preparate din carne de vită, porc, curcan şi cireaşa de pe tort este PATEUL DIN FICAT DE RAŢĂ.

Acu vreo două zile, am intrat în magazin, am citit şi nu am înţeles, am vorbit cu vânzătorii şi nu am priceput. E clar ca vaca. Nu am trecut testul PISA şi sunt analfabet funcţional.

Iată care este trilema ce o pot desluşi doar patronii de la SIBIANCA:

Pentru a face pate din ficat de raţă ai nevoie de materia primă – FICATUL.

Să zicem că o raţă are 4 kg după ce este tăiată şi curăţată. Ficat – 250 gr.

Cam câte raţe trebuiesc sacrificate pentru a face pate – un preparat ce se vinde foarte bine în cele două magazine?

Am întrebat vânzătorii unde este restul de raţă – piept, pulpe, aripi şi chiar târtiţa? Răspuns – Patronul ştie.