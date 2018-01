Limbricul de Ştefan şi o gaşcă de „liberali” ca şi el au boicotat istoria

Sâmbăta trecută, la orele unsprezece trecute fix, am fost prezenţi în piaţeta de la Stirex, str. Brăilei, unde a avut loc un frumos şi impresionant moment istoric, pentru cinstire a eroilor gălăţeni căzuţi întru apărarea oraşului Galaţi, la 1918, când armata rusă vroia să ne jefuiască oraşul trecându-l prin foc şi sabie. S-a dezvelit monumentul închinat eroilor, monument remodelat după cel al vremurilor demult apuse şi dărâmat de autorităţile bezmetice comuniste, având ca scuză sistematizarea oraşului. Lume multă, interesată la care s-a adăugat şi gură cască, totul pe o vreme ploioasă şi întunecată, de iarnă îndoielnică. Acum, noi, ca orice reporteri, am stat cu ochii aţintiţi pe tot ce s-a-ntâmplat şi o să vă relatăm şi bune şi rele. La capitolul bune o să remarcăm organizarea impecabilă şi încadrarea în timpul alocat conform programului, prezenţa oficialităţilor locale în frunte cu Preşedintele Consiliului Judeţean, Primar, Prefect şi mulţi din subordine, participarea unor invitaţi din alte localităţi. De remarcat că oraşul Galaţi, prin acest eveniment, a deschis primul, în mod oficial, cel mai tare moment, inclus la nivel de ţară în şirul celor ce sunt pregătite pentru marea sărbătoare a celor 100 de ani de la Marea Unire. La capitolul lucrurilor discutabile sau ce nu a fost în regulă, am nota următoarele: parcă ar fi fost necesară o mai mare mobilizare, pentru participarea mai multor cetăţeni gălăţeni sau la acordarea distincţiilor conferite la acest eveniment, unde pe lângă cei îndreptăţiţi, fără comentarii mai ales din rândul cadrelor militare active şi în rezervă sau al oficialităţilor ce au contribuit efectiv la realizarea acestui eveniment, s-au dat distincţii şi la o liotă de indivizi ce reprezentau instituţii de cultură fără nici un rol în piesă, adică de-a-nboulea, că mai era un pic şi Căldăraru, era gata-gata să-şi dea singur o astfel de recunoaştere şi preţuire. Ce draku’ au căutat cu mâna întinsă nişte culturnici, alde madame Zaharia, Nanu, Cătălin Negoiţă, directorul de la Ştiinţele Naturii etc?

Ce am mai observat şi ne-a întristat profund a fost grupul de „gurişti”, de ofensă, de miştocăreală, de scuipat şi înjurat, format din oamenii OPOZIŢIEI, liberali conduşi de mai marele Ştefan. Ce ruşine! Dacă tot nu-ţi place, nu-ţi convine, nu vii la o astfel de manifestare, cu o încărcătură sfântă, ca să dai cu tifla la orice, ba chiar şi în timpul slujbei religioase. Uite, de aceasta băi ăştia, OPOZANŢI de căcat, lumea nu mai are cu cine să voteze, cu ăştia, NU, dar nici pe departe cu voi, DA. Din păcate asta-i nenorocirea pe care o trăim, drama actuală a poporului român.

Şi, mai avem o observaţie de făcut, anume că sculptorul gălăţean Gheorghe Terescenco avea aceeaşi lucrare executată în bună parte şi depozitată în atelierul propriu. Cea inaugurată aparţine altora, de pe alte meleaguri româneşti, dar ne-a plăcut totuşi mult, fiind lucrată îngrijit, cu destulă măiestrie şi artă. Problema pe care o punem şi care e valabilă pentru orice lucrare similară sau nu, făcută din bani publici sau atraşi, este să fie realizată de către artişti sau de către firme gălăţene. Adică să rămână banii în judeţ, să dezvoltăm aici la noi, să creăm aici şi nu în altă parte, ca mod de autodezvoltare şi „patriotism” local. În rest, să auzim numai de bine!