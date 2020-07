Mărgărit, un analfabet NEfuncţional

Profesoara de Limba Română Cristina Tunegaru, devenită foarte cunoscută după ce a pus în discuţie marile eşecuri ale sistemului de educaţie din România, comentează în stil propriu situaţia deputatului PSD care a scris în declaraţia de avere că are „ciasuri de mână”.

„Deputatul Mitică Mărgărit nu are doar «ciasuri de mână», ci şi o serioasă carieră academică care, probabil, l-a ajutat în viaţă. Are licenţa şi master în Drept, master în Securitate şi, la data alegerilor trecute, mai făcea o licenţă în Economie şi un doctorat în Securitate. Nu mai vorbesc de cursurile postuniversitare la MAE, Academia Militară şi Academia de Poliţie.

Faptul că un analfabet NEfuncţional ajunge să obţină cele mai înalte titluri ale sistemului de Educaţie şi să-şi acopere ignoranţa cu diplome demonstrează falimentul unor întregi instituţii de învăţământ superior”, a scris profesoara pe Facebook.