O fi vorba de ciordeală?

Sunt hotărât. Nu mai ies marţea din casă. Le văd pe toate în negru, pisica parcă e 13 şi brusc îmi amintesc că am plătit toate taxele la bugetul local.

…Da’ a şi făcut!

Băi, uite acu’ îmi dau seama cam de câtă grijă are Jupân Pucheanu de sănătatea gălăţenilor.

A făcut parcări pentru biciclete. De ce? Pentru că era nevoie.

Mulţumim don primar.

La „General” chiar era nevoie de un refugiu acoperit pentru că în alea de „Transurb” cam plouă şi băncile sunt inutile. Să fie vorba de bani cheltuiţi aiurea? Nu e cazul.

Bineînţeles că unii îmi vor reproşa că am făcut poza în noiembrie când plouă şi gălăţenii nu mai folosesc bicicletele, că sunt cârcotaş şi cu sufletul plin de ură (aşa mi-a spus casio-crin cu vreo ceva ani în urmă). Iată că am găsit în arhivă şi o poză mai din vară. Adică din august 2021.

Să mai spună cineva că primarul nostru nu creează, înfiinţează şi produce noi locuri de muncă!

După ce o firmă pune dalele, primarul angajează o altă firmă să le scoată, pentru că o a treia firmă montează nişte şuruburi făcute de a patra care o supraveghează pe a cincea, ş.a.m.d…..

Ba primare, tu ne crezi prosti?

Sigur că DA!

CIORDEALA, PUNGĂŞEALA, HOŢIA, FURĂTURA, ŞTERPELEALA merg mai departe pentru că „aşa vrea muşchii” tăi.

Ce naiba, doar despre bani este vorba, indiferent de ce partid e la… acolo.

Am să închei în stil de alianţă de dreapta cu stânga amestecată.

UNEORI PENTRU ŢARĂ (oraş, comună, sat) TREBUIE SĂ TRECI PESTE ORICE.

Doamne, apără şi păzeşte!