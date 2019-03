LIVIU DRAGNEA se jură pe hamsterul proprietate personală că susţine precum aracul viţa de vie, şi că este frate bun cu magistraţii (într-un fel s-ar părea că are dreptate. Atâtea amânări în dosarele care-l privesc…) Pe de altă parte s-ar părea că am ajuns după cum spun bătrânii, în era lui Skraoschi. Păi unde s-a mai pomenit ca nişte infractori, cu condamnări penale la teşcherea (Dragnea, Vîlcov etc) şi alţii, că nu-s puţini, să susţină Justiţia? Mare meşteşug de tâmpenie!

O altă mare nedumerire a bosului P.S.D.-ist ar fi, de ce ies în stradă sindicaliştii, atâta timp cât li s-au mărit salariile, pensiile şi ale bonificaţii. Păi, în acest caz, ori ne crede pe noi nişte cretini, ori el este un idiot. Meştere, chiar nu vezi că minciuna-i cât ASIA? Dar preţurile la combustibil, gaze, servicii, energie electrică, alimente, utilităţi şi multe altele care s-au triplat, nu-ţi spun nimic?

Lasă vrăjeala boierule, şi mai schimbă macazul, nu vezi că nu mai ţine?