Pilonii de rezistenţă ai galeriilor Auchan se scufundă

Sâmbătă, 19 iunie, printre rafalele de ploaie care mai luau şi câte o scurtă pauză de votcă rusească, am avut nevoie să cumpăr ceva de la Jysk. Aşa că am pus cap compas la Auchan. Aici, toate galeriile erau părăsite, şi cu obloanele trase şi împrejmuite cu bandă de avertizare. Stâlpii de rezistenţă pe care se sprijină tot sistemul de compartimentare cu materiale uşoare, se scufundă trăgând în jos şi spărgând plăcile de gresie de dimensiuni foarte mari. De altfel, eu am surprins imagini şi am publicat asta în Impact-est, fenomenul de tasare al pionilor de rezistenţă, încă de când aici erau galeriile Real.

Prin zona părăsită a galeriilor Auchan, am întâlnit o persoană, pare-se un specialist, care făcea ceva măsurători. Mi-a spus că totul este din cauza pânzei freatice care se ridică spre suprafaţă şi din cauza presiunii foarte mari la care sunt expuse malurile Dunării şi ale gurilor Siretului, de către firmele care exploatează balastierele de aici, depozitând agregatele pe maluri. De altfel, firma Metal Trade are şi staţii de betoane şi de agregate (pietriş, nisip, ciment), necesare preparării betoanelor.

Nu i-am spus acelui cetăţean că sun gazetar. În schimb am emis o observaţie cum că această construcţie a fost edificată fără să fie respectate condiţiile speciale ale solului aluvionar, de loess, de aici, pe malurile Dunării şi Siretului. El mi-a spus că nu, nu asta e problema, ci pânza freatică aflată în continuă urcare.

Pilonii au fost turnaţi la o adâncime de nouă metri. Soluţia stopării fenomenului de tasare a stâlpilor de rezistenţă, este aceea de a săpa până la baza lor şi turnarea unor tălpi din mortar special, operaţiune foarte costisitoare.

Pentru Auchan Galaţi vin cheltuieli uriaşe, căci au cumpărat clădirea acum circa şase luni. Realul a stat aici cu chirie, proprietarul terenului şi construcţiei fiind un investitor din Caraş Severin, dezvoltator care a cumpărat ceva terenuri şi în Brăila, nu numai la Galaţi.

Ei, vedeţi cât costă ignoranţa şi lipsa de informare? Dacă cei care sunt consilierii multinaţionalei Auchan ar fi citit arhiva electronică sau cea tipărită a Impact-est, şi a cărei colecţie se găseşte la Biblioteca Judeţeană „V.A Urechia”, la redacţie şi în colecţiile particulare, ar fi aflat că vor ajunge la mari pagube cumpărând construcţia şi terenul.

Acum au de băgat graiferul adânc în conturi, ca-n balastierele de la Dunăre şi Siret.