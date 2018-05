Şi tatăl beizadelei Bogdan o arde cu lăutarii prin cârciumi

Mai zilele trecute, când bugetarii României au mai beneficiat de o pomană din partea guvernanţilor prin acordarea unei minivacanţe de 1 Mai, a apărut şi marea minune gălăţeană, mediatizată pe toate posturile de televiziune şi radio, ba chiar şi în presa scrisă. Astfel, am aflat cu toţii, noi ăştia, proştii târgului, că în republicuţa Galaţi a fost construit un imperiu („tata a construit un imperiu la Galaţi”) de către familia Olaru. Beizadeaua lui Olaru, aflată în Mamaia (nord), alături de întreaga protipendadă a ţării şi nu numai, s-a dat în spectacol aruncând cu euroi şi cumpărând una din şampaniile alea de mii şi mii de euro. Pentru cine nu ştie şi nu cunoaşte, imperiul lui Olaru este „Pietricica”, iar noi, pe surse, din bârfele ce circulă prin târg (dacă ar fi adevărate) am aflat că afacerile ţin doar de comerţ, că doar la asta se pricepe oricine, că ţin de comercializarea materialelor de construcţii şi că de fapt banii întorşi cu lopata s-au făcut şi se fac din Sidex, din produsele acestora. Se mai spune că omul nu e de capul lui, că are în spate câteva nume grele din Poliţie şi Miliţie şi din conducerea ArcelorMittal, care, bineînţeles, se înfruptă şi ei cu parandărătul. Ce ne-a oripilat din zvonurile şi ecourile lansate în târg este calitatea intelectuală inexistentă, jemanfişismul oamenilor bazaţi, aroganţa, sictirul pentru tot ceea ce-i înconjoară. Auziţi, „IMPERIUL”!! Beizadeaua latră la lună, de o ţară întreagă încremeneşte, de nu mai ştie ce e la Galaţi, Republicuţa, sau Imperiul Olaru? Dar, nu-i nimic, „ce iese din pisică, şoareci mănâncă”: nici tată-su nu e departe, organizând prin cârciumile oraşului chefuri cu lăutari, de se duce vestea. Uite de aceea opinia publică judecă cu năduf şi de-aiurea oamenii de afaceri, în general, din cauya unor uscături care fac de ruşine o mare de oameni întreprinzători, la locul lor, cu scaun la cap, modeşti şi harnici, creatori de locuri de muncă şi profit. Huoo, mă, alde Olaru!!! Ruşine!

Instituţiile statului, ia vedeţi cum s-a construit şi funcţionează IMPERIUL acesta.

Dar, pe larg şi aşezat ca mustul stat din fermentat, citiţi în articolul următor.