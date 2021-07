Un nea Caisă prăşeşte pe un teren scufundat

Lunea se întâmplă toate nenorocirile. De aia se şi spune că nu creşte nici iarba, nu zboară nici avioanele. Şi, totuşi, luni, 19 iulie, la ora 13,30, pe scuarul de pe Bulevardul Brăilei, vizavi de sediul central al BCR Galaţi, un nea Caisă de la Gospodărire Urbană SRL, societate a Consiliului Local Municipal, prăşea buruiana spontană crescută, a drakului, fix pe craterul creat după ce pălmaşii de la Apă – Canal „Gelu Stan” au îngropat în urmă cu nici un an nişte conducte de alimentare cu apă. Treabă deşteaptă, făcută cu cap, dacă tot a fost supraînălţat scuarul odată cu reasfaltarea bulevardului. Sigur că arată ca un sicriu această supraînălţare a bordurilor care încadrează pământul vegetal semănat cu gazon. Vor spune ei că a plouat masiv la jumătatea lunii iunie, dar, totuşi, ce hal de compactare au comis supuşii lui Gelu Stan & Co., încât să se caşte un asemenea hău, mai ales că sarcina maximă asupra terenului e de greutatea unui om şi a unei maşini de tuns iarba. Şi asta doar de câteva ori pe an. Ei, dar dacă mai plantaţi şi trandafiri în buchete de câte trei ?, chiar că se scufunda copârşeul pe toată lungimea bulevardului !

Am uitat să precizez că la data şi ora consemnate, din şapte inşi care se învârteau în jurul hăului creat, doar unul prăşea volbura şi ştiriţa. Restul erau ca în celebrul tablou cu orbi al lui Pieter Bruegel. Clar, priveau spre oriunde, numai spre muncă nu, mai ales că nu aveau nici un fel de unelte în coada cărora să se proptescă. Şi, atenţie, nu erau nepalezi sau de alte naţionalităţi asiatice la care s-a apelat pentru munca pe tarlaua numită Gospodărire Urbană SRL Galaţi.