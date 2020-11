Am împrumutat 20 miliarde de euro pentru a plăti 1,2 milioane de bugetari

Dacă nu ştiaţi, citiţi şi faceţi cruce cu ambele mâini, cu injurăturile de rigoare, mai apoi. România e pe primul loc în lume la numărul de angajaţi la STAT cu un procent de 26% din total populaţi.Tot pe primul loc este ecartul (diferenţa) dintre veniturile bugetarilor şi cele din mediul privat: 68%, faţă de o medie de maxim 18% în lume! În România peste 250 milioane de euro pe an sunt cheltuieli pentru acoperirea diferitelor sporuri pentru bugetari şi suntem tot pe primul loc în lume. Exemplu: spor pentru uzura prematură a organismului, spor pentru expunerea la unde electromagnetice, spor de şmecher de 15% din salarii ca funcţionar în Parlamentul României, spor pentru complexitatea muncii. TRĂIASCĂ REPUBLICA BUGETARILR ROMÂNIA ! Munciţi fraţilor din privat, pe salarii sub ei, daţi-vă şi sufletul ca să vă meargă afacerile, antamaţi-vă la bănci casele, plătiţi taxe şi impozite pentru Republica BUGETARILOR şi pentru cei cu PENSII SPECIALE. Ce au făcut ai noştri dragi liberali (sincer şi fără alte conotaţii pentru ca noi prin noţiunea de întreprinzători, aparţinem de drept şi normal lor) care sun de aproape un an de zile la putere ca să îndrepte lucrurile?!? NIMIC

Mai facem o complectare cu privire la REPUBLICA BUGETARILOR ROMÂNIA: înainte de aderarea la UE, când ţara avea în plus cu vreo trei milioane de oameni (2004 – 2005), aveam 800.000 de bugetari, acum, când mai suntem în ţară aproximativ 18 milioane locuitori, România are peste 1,2 milioane de bugetari. Unele surse spun că sunt mai mulţi. Numai anul acesta se spune că au mai crescut cu 20.000. Şi ţara se împrumută pe rupte: în anul 2020, aproximativ 20 miliarde euro, iar datoria externă totalizează 120 miliarde euro.