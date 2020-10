Ambasadorul SUA: O, ce veste minunată!

SUA anunţă o „investiţie uriaşă” pentru Polonia şi România. O autostradă şi o cale ferată care să lege Marea Baltică de Marea Neagră de la GDANSK la CONSTANŢA, a anunţat Adrian Zuckerman într-un discurs susţinut la Washington cu ocazia parafării unui acord între Departamentul American al Energiei şi Ministerul Român al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, pentru proiectele de energie nucleară Cernavodă şi sectorul energiei nucleare civile din România, bazate pe investiţii americane de peste 7 miliarde de dolari.

Adevărul este că o astfel de veste are o importanţă majoră pentru ţara noastră şi de asemenea pentru noi gălăţenii, brăilenii, tulcenii, că doar Podul acesta care se construieşte aici lângă noi, o minunăţie arhitecturală şi tehnică, unul din cele mai frumoase, trainice şi mari poduri din Europa şi lume, nu cumva credeţi că are, aşa, doar rolul de a traversa ţaţa Lelea şi moş Costache pe el, de o parte şi alta din Moldova în Dobrogea şi viceversa. Suntem convinşi că el face parte dintr-o gândire strategică cu conotaţii economice şi militare de mobilitate pentru forţele NATO.

Cum de asemenea credem că el este gândit într-un context mult mai larg vis-à-vis de anunţul ambasadorului, de integrare a obiectivului, chiar dacă secundară, în Coridorul Nord-Sud. Podul va genera aşa cum se prefigurează şi cum este firesc, construirea unor căi rutiere de conexare, regionale şi naţionale, legături rutiere pe drumuri exprese şi autostrăzi. Ori în acest sens ar trebui să realizăm oportunităţile ce vor fi create de aceste uriaşe investiţii, de dezvoltarea economică şi socială a zonei. Uite, noi ne aducem aminte că am fost invitaţi şi am participat acum câţiva ani în urmă la o acţiune cu mare ştaif, organizată de Patronatul IMM Galaţi şi partenerul lor tradiţional, Consiliul Judeţean, la care a participat „toată floarea cea vestită” de la noi, dar şi de la Bucureşti, când s-a discutat despre politicile şi strategiile de mai sus, atunci fiind pus în discuţie cel de-al treilea mijloc de transport şi anume cel fluvial, canalul navigabil Gdansk-Galaţi-Constanţa. Ne-am interesat şi pe surse bine documentate am aflat că ideea nu e nici pe departe abandonată, ea fiind gândită a fi complementară într-un viitor, celor aprobate în prezent pe calea ferată şi rutieră. Proiectele astea uriaşe, desigur că sunt pe termen lung, dar perfect realizabile, fezabile a fi demarate, în contextul actual, cu impact extraordinar pentru o multitudine de domenii, ce vor face istorie şi vor marca destinul Europei şi implicit al nostru.

Şi nu putem încheia fără a le da cu tifla cârcotaşilor, mâncătorilor de rahat, ăştia cu datul cu părerea, care de regulă nu fac nimic, ci doar contestă, că lucrurile se mişcă, că există viziune şi strategie, că avem parteneri de nădejde, că facem parte dintr-o altă lume, cu alte valori, cu alte principii.