Campania electorală din 2009 i-a adus Elenei Udrea 8 ani de închisoare

Ioana Băsescu a primit 5 ani de închisoare cu executare în acelaşi dosar

Luna martie a anului 2021 a început nefast pentru Elena Udrea şi Ioana Băsescu. Marţi, 2 martie, Curtea de Apel Bucureşti le-a condamnat pe cele două la închisoare cu executare. Elena Udrea a fost condamnată pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la luare de mită şi infracţiunea de spălare bani, fapte săvârşite în anul 2009. Per total, Elena Udrea a primit 8 ani de închisoare, mult mai puţin decât solicitaseră procurorii.

De asemenea, instanţa a interzis inculpatei exercitarea dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală rezultantă a fost executată sau considerată ca

executată.

O sentinţă dură, care a nemulţumit-o profund pe blonda de la Cotroceni, aceasta făcând afirmaţii acide la ieşirea din sala de judecată: „Cum să dai 8 ani pentru aşa ceva? Am omorât pe cineva? Dacă dăm pentru crime şi violuri 5-7 ani, am ajuns să dăm pentru corupţie 8 ani? Numai Dumnezeu mai poate face ceva cu justiţia din România”. Mai mult, instanţa a dispus confiscarea de la inculpata Elena Udrea a sumelor de 691.029,63 lei şi 918.864 lei, sume ce au făcut obiectul luării de mită, menţinând măsura asigurătorie asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea sa.

Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte Băsescu, a fost condamnată, în acelaşi dosar, la 5 ani de închisoare cu executare pentru instigare la delapidare şi spălare bani, stabilindu-se şi pentru ea restricţiile prevăzute de lege pentru o perioadă de 2 ani.

Urmează ca cele două să aştepte primirea sentinţei motivate, având dreptul de a face apel în termen de 10 zile de la comunicare.