CCR a amânat pentru 13 ianuarie sesizarea guvernului privind rectificarea bugetară adoptată de parlament care prevede creşterea pensiilor cu 40%

Tot pentru 13 ianuarie 2021 a fost amânată pronunţarea şi pe obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România 335/2007, formulată de 51 de deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale USR, UDMR, precum şi de deputaţi neafiliaţi. Pe 13 octombrie, Guvernul a sesizat Curtea privind proiectele de lege care vizează rectificarea bugetară adoptată de către Parlament. În esenţă, „Executivul reinterează argumentele potrivit cărora Parlamentul a ignorat exigenţele de previzibilitate ale legii şi perspectivele evoluţiei situaţiei bugetului consolidat şi a economiei generale, cu consecinţa afectării principiului securităţii juridice. În plus, abrogarea unor articole din ordonanţa de rectificare prin care Guvernul a majorat punctul de pensie de la 1 septembrie a.c. nu duce automat la aplicarea legii iniţiale atâta vreme cât nu au fost emise dispoziţii tranzitorii”, conform cu comunicatul de presă transmis de reprezentanţii Guvernului. Totodată Guvernul arată că parlamentarii nu au identificat sursele clare de finanţare a majorărilor propuse, necesare pentru a acoperi cheltuielile urmărite şi care să reflecte principiul echilibrului bugetar, potrivit dispoziţiilor constituţionale. „Odată cu intrarea în vigoare a OUG 135/2020, noua valoare a punctului de pensie, respectiv 1.442 de lei s-a aplicat de la data de 1 septembrie 2020, valoarea maximă pe care o permite bugetul de stat. Aplicarea majorării punctului de pensie la 1.775 lei aşa cum a modificat legiuitorul şi majoritatea salariilor profesorilor ar presupune „un necesar” de finanţare din fonduri publice de 11,2 miliarde lei, respectiv 4,17% din PIB. În condiţiile actualei crize sanitare extrem de grave, în care presiunea asupra bugetului de stat este uriaşă din cauza creşterii masive de cheltuieli nepermanente, iar riscul de a avea deficit bugetar uriaş în în anul 2021 este unul ridicat, Parlamentul ar trebui să contribuie la corecţia deficitului bugetar. În schimb, legislativul a ales să acţioneze în sens contrar acestui obiectiv.

Executivul subliniază faptul că rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 a fost construită pe baza analizelor şi studiilor de impact, reprezentând un echilibru între toate domeniile care au necesitat finanţare astfel încât impactul economic al crizei sanitare să fie redus la cel mai mic nivel posibil”. Distorsionarea construcţiei bugetare, gestionarea, sau gestionarea contextului economic actual, amestecat cu tot felul de vrăjeli de la Orban şi Cîţu, duc la ruperea echilibrului bugetar.

Pe data de 22 septembrie, Camera Deputaţilor şi Senat au adoptat în plenul reunit proiectele de lege care aprobă rectificarea bugetară în forma care include amendamentul PSD ce prevede majorarea pensiilor cu 40%. A fost efectuată o modificare, la solicitarea grupurilor parlamentare ale UDMR care spune că, plafonul privind datoria publică, conform metodologiei UE; un alt amendament al PSD este cea prin care au fost crescute sumele repartizate unităţilor administrativ teritoriale.

Se mai pune problema unor sume uriaşe destinate municipiilor reşedinţă de judeţ. O altă modificare abroga articolul 43 care prevedea creşterea salariilor cadrelor didactice de anul viitor. Prin urmare, salariile profesorilor ar trebui să fie majorate din acest an. S-a majorat cu sume imense bugetul Camerei Deputaţiilor, de asemenea se majorează creditele bugetare şi de angajament, bunuri şi servicii, etc. Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să suplimenteze creditele de angajament, respectiv credite bugetare, acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă.

Despre pensiile amărăşteniilor, nimic. Vor mai veni şi alte scrutinuri. Pe Iohannis, deocamdată îl doare la bascheţi.