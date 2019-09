Salarii nete pe 2018 de la CCR şi INM – 310.970 lei!

Doamna Livia-Doina Stanciu este gălăţeancă, dar domiciliază în Bucureşti cu o chirie decontată de până la câteva sute bune de euro. Asta presupunem noi, întrucât doamna judecător al Curţii Constituţionale a României (CCR) scrie în declaraţia de avere dată în 14 iunie 2019 (pentru anul fiscal 2018), că domiciliază în Bucureşti, nu în apartamentul din Galaţi. Iar dacă unui agent de poliţie i se decontează o chirie de vreo 150 de euro pe lună, putem deduce că „doamnei de fier” a Justiţiei din România (cum a fost ea alintată în presă) face măcar cât 10 agenţi de poliţie, atâta timp cât valorează lunar cât vreo 36 de pensionari cu pensia de 1000 de lei.

„Doamna de fier”, forjat, am adăuga noi, a fost procuror la Galaţi. De aici a fost „racolată” de „regimul Băsescu”, via Mircea-Ţuţu Toader, se zice, şi înfiptă în fruntea Justiţiei din România. Ascensiunea ei a fost fulminantă aşa că în scurt timp a înghiţit toate ierarhiile din SISTEM până s-a aciuat în liniştea cuibului numit CCR. Dar, încă nu intrăm în picanteriile biografiei sale, mai mult sau mai puţin romanţată.

Acum comentăm doar declaraţia sa de avere care se scurge în… Univers!

Venituri anuale nete de circa 7,4 miliarde de lei vechi!

În Românica asta întoarsă invers de continuul sistem ticăloşit, o IMM, mică şi flauşată, care dă de hrană un biet salariu minim pe economie de un 1350 lei minim net la vreo opt-nouă salariaţi, ar fi luată la ochi dacă ar raporta la încheierea anului fiscal un profit net de 738.672 de lei noi. Venit net încasat, fără a trezi suspiciuni cuiva, din pensie şi salarii de către doamna judecător al CCR, Livia-Doina Stanciu!

Ultima mare „investiţie” a Liviei Stanciu este hăăăt, taman acum 16 ani, când şi-a tras un „Matiz E” ultimul răcnet! În imobiliare nu a mai băgat nici un leu din 1992, când împreună cu defunctul ei soţ, avocatul Andrei Stanciu, Dumnezeu să-l odihnească, şi-a achitat apartamentul situat în Galaţi, de 57,63 mp, obţinut din fondul de stat.

Şi atunci te uimeşti pe ce „aruncă” atâta bănet doamna de fier forjat, căci în conturi declară că deţine doar 69.326,03 lei?! Ne putem imagina că-i iroseşte cu titlu de investiţie în croaziere pe… lună, căci veniturile ei lunare nete, au sărit, în 2018, de 13.000 de EURO! Sau se învârte în jurul pământului cu vre-un satelit, până se ajunge pe sine din urmă, mai ştii?!

Pensia unui fost preşedinte al Franţei: 6.400 de euro. A Liviei Stanciu, 7.600 euro!

Aflu cu stupoare, din surse bine documentate şi verificate şi în spaţiul public, faptul că cea mai mare pensie din România o are fostul comandant al Penitenciarului Colibaşi, Gheorghe Bălăşoiu, fost şi el tot procuror comunist. Aceasta se cifrează la 78.000 de lei, ceea ce înseamnă circa 15.000 de euro! Şi că insul mănâncă lunar fix cât 78 de pensionari care au o pensioară de 1000 de lei. Şi mai aflu că pensia fostului preşedinte al Franţei, Francois Hollande este de doar 6.400 de euro! Oricum am da-o, pârlita de Românica, inclusiv ca PIB, în comparaţie cu Franţa, îi dă o pensie de doar 36.048 de lei pe lună doamnei Livia. Căci în declaraţia de avere ea scrie că a obţinut venituri din pensie şi din diferenţe salariale în valoare de 454.716 lei. Am scăzut noi aceste diferenţe care totalizează 22.132 de lei şi ne-a rezultat o pensie pe anul 2018 de 432.584 de lei, adică 36.048 lei pe lună, ceea ce înseamnă circa 7.600 de euro, adică cu vreo 1.200 de euro peste ex-preşedintele unui stat puternic precum Franţa.

Pentru 173.000 de pensii speciale, noi, populimea, cotizăm cu trei miliarde euro anual!

Pare de domeniul SF acest mod halucinant de a toca banii de investiţii pentru salariile şi pensiile bugetarilor. Căci pensiile speciale nu provin decât din masa de foşti salariaţi la stat, nicidecum din mediul privat.

Desigur că aici se înrolează şi subiectul de faţă. Pe lângă Matizul din 2003, L.S. declară şi a Dacia 1310 din 1999. Ştiţi ce declară ’mneaei la rubrica „modul de dobândire”? Că pe ambele le-a dobândit prin factură. Desigur, are un duşman în secretara care i-a completat declaraţia de avere pe calculator, căci acolo trebuia scris că le-a dobândit prin cumpărare. Că deţine factură, care atestă că le-a cumpărat, nu ne îndoim!

Printre altele, judecătorul CCR şi cadru didactic la Institutul Naţional al Magistraturii (INM), L.S., mai spune că nu deţine bijuterii şi opere de artă şi de cult peste 5.000 de euro, precum şi că n-a vândut bunuri imobile peste 3000 de euro.

Eu tot rămân uimit cum este posibil să ţii în bancă doar 69.326,03 lei, când tu ai un câştig anual net de 738.672 de lei. Când nu cheltuieşti pe locuinţă nimic, când pe benzină şi întreţinerea unei limuzine iar nu cheltuieşti nimic… şi, orişicât, câţi cartofi prăjiţi să mănânci anual? Că pentru asta se putea scoate numai cu cei 27.014 lei pe care i-a câştigat de la INM pentru activitatea didactică şi din diferenţele salariale de la CSM şi CCR, care au fost de 22.132 lei.

Felicitări la câtă uimire ne-aţi tras, Doamnă de Fier, şi Forjat pe deasupra, a JUSTIŢIEI SUPREME din România!