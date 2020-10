Declaraţia ambasadorul Adrian Zuckerman la evenimentul de semnare a AIG cu Departamentul pentru Energie

Bună dimineaţa tuturor!

Este minunat să fim într-un final aici – pentru a demara Acordul inter-guvernamental. Unele voci spun că am ajuns aici rapid, eu cred că am fi putut ajunge şi mai rapid!

Acesta este un uriaş pas înainte pentru democraţie, statul de drept şi libertatea oamenilor de pretutindeni! Independenţa energetică stimulează economiile şi permite statelor să se elibereze din cătuşele influenţelor maligne din partea Chinei şi a Rusiei. Se cuvine să mulţumesc multor persoane pentru realizarea noastră de astăzi. Nu am fi fost astăzi aici fără aportul fiecăreia dintre aceste persoane. Vă rog să mă iertaţi că nu vă amintesc pe toţi!

În primul rând, doresc să mulţumesc Preşedintelui Trump. Viziunea Preşedintelui şi poziţia sa fermă în privinţa asigurării securităţii şi prosperităţii prin faptul că îi ajutăm pe aliaţii noştri să devină independenţi din punct de vedere economic şi militar se concretizează. Nu numai că sprijinim siguranţa, integritatea graniţelor şi libertatea României, prin asistenţă militară şi sprijin suplimentar, ci ajutăm la dezvoltarea economiei şi infrastructurii din România prin proiecte de acest fel. Proiectul de dezvoltare nucleară de la Cernavodă, recondiţionarea unui reactor şi construirea a două noi reactoare reprezintă o paradigmă pentru viitor.

Departamentul de Energie a coordonat eforturile pentru proiectul de la Cernavodă. Nu pot mulţumi suficient Secretarului Brouillette, lui Ted Garrish, Aleshia Duncan şi tuturor membrilor echipei Departamentului pentru Energie pentru incredibila lor muncă asiduă şi asistenţă. Îmi amintesc prima convorbire telefonică pe care am avut-o cu Secretarul, la scurt timp după ce am preluat funcţia, în decembrie 2019. Aveam o mulţime de întrebări, nu înţelegeam încotro se îndreaptă sau cum se va realiza proiectul, ba chiar dacă se va realiza. Secretarul, la rândul său, a avut câteva întrebări pentru mine – nu aveam nici cea mai mică idee care erau răspunsurile. Tot ce am putut să îi răspund, din câte îmi amintesc, a fost: „Iată cum vom proceda – eu voi coordona proiectul de aici şi revin pentru celelalte aspecte!” M-a şocat faptul că a fost de acord. Coordonatorul departamentului economic al ambasadei, Ernest Abisellan, m-a privit cu stupoare – voia să ştie dacă sunt conştient de ceea ce fac, însă cu siguranţă am reuşit să o scoatem la capăt!

Doresc să îi mai mulţumesc lui Paul Murphy, consilierul nostru în probleme de structuri financiare. Bravo! A fost o reală plăcere să lucrez cu aşa un grup minunat de profesionişti competenţi, muncitori şi pasionaţi!

Doresc să mulţumesc echipei de la Departamentul de Stat care a ajutat la acest proiect. Consilierul, Ulrich Brechbuhl, Chris Ford şi Marik String au fost personaje-cheie în realizarea acestui proiect. Totodată, experţii Consiliului Naţional de Securitate (NSC) din Europa au fost extrem de valoroşi, în special Ryan Tully şi expertul în probleme de energie Ricky Gill – modul în care ei înţeleg aspectele cruciale din domeniul energiei a jucat un rol esenţial.

Doresc să le mulţumesc şi Secretarului Pompeo şi Sub-secretarului Keith Krach pentru viziunea, perseverenţa şi modul în care vorbesc despre pericolele care ameninţă lumea liberă, care vin din partea regimului comunist de la Beijing. Controlul partidului comunist asupra tuturor companiilor chinezeşti, în interiorul sau în afara graniţelor, reprezintă un pericol existenţial. Dar România nu trebuie să mai aibă temeri legate de astfel de pericole, având în vedere că a încetat, în luna martie, anul acesta, acordul cu CGN, cu privire la lucrările de reconstrucţie de la Cernavodă. CGN, ca şi Huawei şi alte companii comuniste din China, a fost pusă sub acuzare pentru practici comerciale corupte. Acum, de coordonarea acestui proiect de 8 miliarde de dolari se ocupă o mare companie americană „curată”, AECom, asistată de companii „curate” din România, Canada şi Franţa. Aceasta este independenţa energetică! Aceasta, dragi prieteni, este paradigma pentru viitor! Acest lucru se întâmplă datorită calităţilor de lider ale Preşedintelui Trump şi echipei sale, care îi pune în aplicare viziunea!

Nimic din toate acestea nu s-ar fi putut întâmpla în lipsa unui guvern progresist, democratic în România, care crede în economie de piaţă. Preşedintele Iohannis şi Guvernul Prim-ministrului Orban, în mai puţin de un an, au transformat România în unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Statelor Unite. Sub conducerea Guvernului Orban, s-au luat măsuri pentru a consolida statul de drept, pentru a dezvolta infrastructura şi pentru a stimula creşterea economică.

România apreciază multe dintre cele mai noi sisteme ale noastre de armament, cum ar fi bateriile de rachete „Patriot”, rachetele HIMARS, sistemele de scut antirachetă Aegis şi diverse alte sisteme. În curând, România va găzdui şi mai mulţi membri ai forţelor noastre armate, bărbaţi şi femei. România, împreună cu Polonia, reprezintă aliaţi esenţiali în apărarea Flancului Estic al Europei împotriva agresiunii Rusiei.

Tot România a sprijinit toate iniţiativele noastre economice şi tehnologice, de la reţele 5G incoruptibile, până la bio-tehnologie. România este un lider, la nivel regional, în producţia de petrol şi gaze naturale, în extracţia mineralelor şi agricultură. România susţine Statele Unite la toate forumurile internaţionale la care participă. Vă mulţumim! Acest proiect va constitui un mare pas înainte pentru economia românească şi pentru independenţa energetică a României. Nu ar fi putut deveni realitate fără motivarea Ministrului Economiei Popescu, care se află astăzi aici, fără alţi membri ai Guvernului Orban şi fără Cosmin Ghiţă, Directorul General al Nuclearelectrica. Statele Unite nu ar putea avea un prieten mai bun decât România!

Doresc să mai mulţumesc şi întregii mele echipe de la ambasadă, pentru munca asiduă depusă la acest proiect! Ernest Abisellan, Brad Stilwell şi noul meu adjunct, David Muniz, au fost de excepţie! Le cer scuze lor şi altor câteva persoane pentru emailurile şi uneori chiar apelurile telefonice, pe care le-am transmis la ore târzii în noapte. Însă, sunt liberi tot weekendul, mă întorc abia duminică! Din nefericire pentru ei, acum vom începe derularea unui nou proiect pentru România, împreună cu Polonia, pentru construirea unei autostrăzi şi căi ferate, care să lege Constanţa, de la Marea Neagră, cu Gdansk, de la Marea Baltică. Acest proiect de infrastructură va reprezenta un beneficiu uriaş pentru economiile României şi Poloniei, dar şi pentru economiile din regiune, ani buni de acum încolo.

În final, doresc să îi mulţumesc din nou Preşedintelui Trump pentru viziunea sa pentru România şi sprijinul acordat României. Doresc să le mulţumesc din nou şi Preşedintelui Iohannis şi Prim-ministrului Orban pentru sprijinul şi calităţile lor de lideri. Am găsit în România un aliat, un prieten şi un partener care ne împărtăşeşte valorile democratice, libertatea, excepţionalismul şi care este decis să facă ziua de mâine o zi mai bună pentru ambele noastre ţări!

Vă mulţumesc pentru atenţie! Dumnezeu să vă binecuvânteze!