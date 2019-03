Echipa comediei ,,Faci sau Taci” îşi dă întâlnire cu publicul din Galaţi pe 15 martie

Echipa comediei ,,Faci sau Taci” îşi dă întâlnire cu publicul din Galati pe 15 martie la Cinema City Galati, cu începere de la ora 21.00. Regizorul Iura Luncaşu şi actorii Monica Bârlădeanu, Codin Maticiuc, Ana Baniciu, Augustin Viziru, Levent Sali, Sandra Izbaşa si Catalin Cazacu va asteapta la cinematograf la proiectia filmului pentru intrebari, autografe si mult ras.

Din 15 martie, ,,Faci sau Taci” aduce pe marile ecrane o distribuţie impresionantă, formată din nu mai puţin de 16 nume sonore precum: Augustin Viziru, Levent Sali, Gică Craioveanu, Cătălin Cazacu, Codin Maticiuc, Cosmin Nedelcu (Micutzu), Bogdan Mălăele, Diana Dumitrescu, Sandra Izbaşa, Giulia, Oana Moşneagu, Ana Baniciu, Cristina Visterneanu, Monica Bârlădeanu, Maria Popoviciu şi Horia Brenciu.

Cu un palmares impresionant din care fac parte comediile ,,Minte-mă frumos” (2012) şi ,,Ghinionistul” (2017), Iura Luncaşu a doborat în trecut recorduri de spectatori, care l-au pregătit pentru experienţa ,,Faci sau Taci”, noul său proiect, pentru care a filmat timp de doar 22 de zile, în 13 locaţii diferite din Banat.

Despre ce a însemnat producţia comediei ,,Faci sau Taci”, Iura Luncaşu, în calitate de regizor, scenarist şi producător declară: ,,Filmările au fost spectaculoase. Mă aşteptam să fie ceva aparte faţă de tot ce am făcut până acum, pentru că de această dată am avut mult mai mult timp de pregătiri. Faci sau Taci a fost de departe cel mai complicat proiect pentru mine. Ştiam că îmi doresc altceva, că vreau să ridicăm nivelul şi vreau un alt tip de decupaj. Eu îmi propun ca de la un proiect la altul să îmbunătăţesc vizibil calitatea produsului. Abia aştept să ajung pe marile ecrane pe 15 martie cu Faci sau Taci pentru că vreau să văd dacă publicul rezonează cu filmul nostru.’’, a detaliat regizorul.

Un film independent semnat de casa de producţie Next Spot, comedia ,,Faci sau Taci” a fost realizată cu sprijinul Vertical Entertainment şi The Story Lab, divizia de conţinut a agenţiei internaţionale Dentsu Aegis Network.

Povestea comediei ,,Faci sau taci” aduce în prim plan câţiva funcţionari români care primesc vizita oficialilor din Spania şi trebuie să pună la cale o misiune specială, iar spaniola lor constă în Hola, mamacita, Shakira, Pique, lucrurile se complică. Pornim în misiune, dar care-i aia? Recunoaşte, lucrurile devin amuzante.

Noroc că există şi oameni competenţi. Misiunea e pe cale să înceapă. O echipă de 6 fete de la forţele speciale, miniştri, comisari, un şofer nedumerit, un infractor cu identitate ascunsă, un funcţionar plin de pofte carnale, cu toţii se pun în mişcare.

Se instalează tabăra de operaţiuni şi se aplică planul: fetele, care mânuiesc armele la fel de bine cum mânuiesc rujul, trebuie să intre adânc sub acoperire într-un semi-bordel, o casă conspirativă de tranzit unde sunt ţinute ostaticele în drumul spre Rusia sau Serbia. Şi aici, e mai mult decât umor, mai aducem şi suspans, bătăi, intervenţii în forţă, secrete de alcov, idile, twist-uri şi multă acţiune.

https://www.facebook.com/FaciSauTaci/