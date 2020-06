Galaţiul nu există pe harta Smart City. Priviţi!

• Radiografia Smart City în România: 594 de proiecte, în 87 de oraşe

• Alba Iulia rămâne liderul industriei Smart City, ca număr de proiecte, urmată de Cluj-Napoca şi de Timişoara

• Verticala Smart Mobility se distanţează, la conducerea clasamentului

Integratorul de soluţii inteligente la cheie Vegacomp Consulting intră în cel de-al treilea an în care prezintă radiografia proiectelor Smart City din România, iar raportul lunii iunie 2020 aduce, pe listă, 594 de iniţiative aflate în stadiul de proiect, în curs de implementare sau deja finalizate, în 87 de oraşe mari, medii şi mici din ţară, comparativ cu 330 de proiecte din 45 de oraşe, la nivelul lunii martie 2019 – evoluţie substanţială, echivalentă cu aproape dublarea numărului acestora.

“Am putea deschide acest raport cu ideea că Smart City merge mereu înainte, indiferent de contextul global, dar ar fi fals. Smart City nu doar că merge înainte, ci se dovedeşte un ajutor esenţial, în special în contextele dificile. Tehnologiile zilei şi soluţiile inteligente îşi găsesc rapid noi roluri, acoperă noi nişe şi contribuie, mai mult decît oricând, la sănătatea şi securitatea noastră, a tuturor. Doar acum, omul învaţă, cu adevărat, să folosească resursele inteligente pentru a îşi asigura nu doar evoluţia, ci chiar şi existenţa. Iar acest lucru, păstrând proporţiile, transpiră şi din strategiile municipalităţilor din România. Iar multe dintre ele învaţă cum să devină Smart City de nevoie, după ce trenul early adopters a părăsit deja staţia şi constatăm o explozie de Proiecte Smart City”, declară Cornel Bărbuţ, CEO al Vegacomp Consulting.

Topul primelor oraşe, în funcţie de numărul de proiecte în plan, în curs de implementare sau livrate este: Alba Iulia (106), Cluj-Napoca (54), Timişoara (26), Arad (19), Iaşi (19), Braşov (18), Bucureşti – Sector 4 (18), Oradea (17), Sibiu (16), Piatra Neamţ (15).

Proiectele Smart City identificate îşi păstrează clasificarea, în aceleaşi şase Verticale Smart City – Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living şi Smart Governance, verticale care sunt în concordanţă cu raportările Uniunii Europene.

“Cum s-a tradus pandemia la nivelul marilor, mediilor şi chiar micilor municipalităţi din România? Cu un pic din toate: elan, retragere, panică, încredere, nervi şi suspiciune. Interacţiunile noastre cu municipalităţile, în demersurile de a realiza acest raport, au însemnat luni de tăcere, respectarea absolut relativă a termenelor legale de răspuns la solicitările de informaţii, şi un hei-rup, pe ultima sută de metri, al unor responsabili care au sesizat poate şi oportunitatea de imagine generată de prezenţa în actualul raport. Am vorbit şi cu primari care ne-au prezentat detaliat strategia Smart City, dar şi cu edili care, dacă i-am suna şi astăzi, ne-ar răspunde tot întrebându-ne ce vrem de la ei”, adaugă Bărbuţ.

Vechiul lider este confirmat şi de această ediţie – verticala Smart Mobility, care se detaşează semnificativ, în prezent, inclusiv în contextul atenţiei sporite la siguranţă şi sănătate, lucru ce se reflectă în transporturi – acoperită de nu mai puţin de 188 proiecte, cu peste 100 mai multe decât în anterioara raportare. La distanţă urmează Smart Governance, cu 130 de proiecte, verticala ce urcă de pe a treia poziţie a clasamentului. Podiumul este completat de Smart Living, cu 121 de proiecte, în cădere cu o poziţie. Urmează Smart Economy, care îşi menţine locul al patrulea, cu 84 de proiecte. Ultimele două poziţii sunt disputate tot de Smart Environment, cu 42 de proiecte şi, respectiv, Smart People, cu 29 iniţiative.

Raportul este disponibil, integral, gratuit, pe pagina www.vegacomp.ro, ca parte a unui pachet special, pentru orice utilizator sau companie interesată de evoluţia pieţei Smart City din România.