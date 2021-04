Gupta şi colosul său sunt în corzi

Financial Times, citat de Ziarul Financiar, aduce din nou în actualitate situaţia financiară dificilă pe care o traversează GFG Alliance al anglo-indianului Sanjeev Gupta, grup din care face parte şi SIDEX-Liberty Galaţi.

Ne manifestăm interesul pentru orice ştire legată de GFGA, întrucât soarta regiunii Galaţi, pecum şi a o mare parte din industria metalurgică a României depind de funcţionarea Combinatului de la Galaţi, vândut de ArcelorMittal cu 740 milioane de dolari către GFGA. Grupul are peste 35.000 de salariaţi în combinatele din toată lumea, la Galaţi fiind peste 5.600 dintre aceştia.

Presa britanică afirmă chiar că Grupul lui Gupta, se apropie încet şi sigur de prăbuşire, sindicatele afirmând că 5.000 de locuri de muncă nesigure se află numai în UK.

Iată că anul 2019, anul schimbării patronatului Sidex-AMG, nu a fost unul cu noroc pentru oraşul acesta, familiile a peste 5.600 de oameni aflându-se într-o situaţie a existenţei destul de incertă, din cauza lipsei de finanţare a capitalului de lucru cu care se confruntă GFG Alliance (GFGA) la nivel mondial.

Debitorii firmei de training, Liberty Commodities, au fost abordaţi de Grant Thornton, care încearcă să recupereze banii imperiului Greensill, prima „împrumutând sute de milioane de lire sterline printr-o serie de facturi”. Greensill a extins procesele de finanţare a creanţelor pentru grupul Liberty Commodities, oferindu-i acesteia oportunitatea de a le schimba cu facturile mai multor clienţi, operaţiune realizată prin bani gheaţă.

În schimb, unele astfel de facturi nu îşi ating ţinta, aşa-zişii restanţieri motivând că nu au încheiat tranzacţii cu Liberty Commodities. (Cazul RPS Siegen GmbH – conform Financial Times).

Ştirea se încheie cu refuzul guvernului britanic de a onora o cerere de asistenţă financiară de 230 milioane USD, depusă de GFG Alliance, ca urmare a intrării în insolvenţă a Greensill Capital, cel mai mare finanţator al său.

Şi, pe deasupra, nici pandemia asta nu se mai termină. Ea nu intră în faliment din cauză că nu este lăsată de către inconştienţii care nu poartă măşti de protecţie, care nu respectă regulile medicale şi de igienă personală, căci ei „este” bengoşi, jmekeri şi rebeli care sug la ţâţa altor veşti decât cea a realităţii din spitalele lumii.