Investiţii de 404 miliarde de lei în patru ani

Asta este ţinta din programul cu care pesede a câştigat alegerile, pentru 2017-2020: investiţii de 404 miliarde de lei, ceea ce înseamnă circa 89,8 miliarde de euro. În program sunt prevăzute şi sursele de finanţare, iar investiţiile se referă la autostrăzi şi căi ferate de mare viteză, spitale, energie şi industrie alimentară. Dacă sumele sunt realiste asta înseamnă că vor fi investiţii de 22-23 de miliarde de euro pe an, pentru următorii patru ani, bani care ar putea reporni motoarele mediului de afaceri.

Împărţirile pe ani

Suma totală a fost defalcată pe ani, începând cu 2017 şi terminând cu 2020, astfel: 70.7 mld. lei, 88,9 mld. lei, 111,9 mld. lei şi 132,8 mld. lei. Sursele de finanţare a FSDI provin din dividende – 2,2 mld. euro, asociere cu fonduri de investiţii în proiectele investiţionale – 5,5 mld. de euro, din emiterea de obligaţiuni prin MFP – 5,5 mld. de euro şi din valorificarea activelor neperformante – 0,2 mld. de euro.

Sumele vor merge în autostrăzi şi căi ferate de mare viteză – 3 mld. euro spitale – 3 mld. euro, energie – 1 mld. euro şi în industria alimentară – 0,3 mld. de euro.

Tot ce ni se propune prin acest Fond Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI) pare că îi avantajează pe antreprenorii din domeniul construcţiilor, dar nu trebuie uitat că ce pun constructorii în operă este legat de dezvoltarea economiei pe orizontală.

Surse de finanţare a investiţiilor

Principalele surse de venituri pentru finanţarea investiţiilor anunţate în programul de guvernare vor fi fondurile europene, care cu excepţia subvenţiilor pentru agricultură, au fost previzionate pentru următorii patru ani în sumă de 92,3 miliarde de lei. Cifra reprezintă 72,5% din totalul de 127,3 miliarde de lei, diferenţa urmând a fi absorbită până la 31 decembrie 2023.

Din producţie, servicii, PIB, taxe şi impozite, inclusiv TVA, pesede preconizează să aloce un total de 27,8 miliarde de lei (6,2 miliarde de euro) în următorii patru ani.

Investiţiile din bugetul general consolidat al statului vor fi alimentate pe două căi: una o reprezintă investiţiile şi programele publice, estimate pe următorii patru ani la 110 mld. lei, iar cealaltă, provenită din taxe şi impozite, estimată la 33 miliarde de lei (7,3 mld. de euro).

Venituri suplimentare pentru populaţie

Conform pesede, acestea vor creşte în 2017 faţă de 2016 de la 19,5 mld. lei la 24,4 mld. lei, adică cu 80%. În 2018 este cuprins în program un vîrf de creştere până la 36,8 miliarde de lei, după care se va tempera. Veniturile suplimentare pentru populaţie sunt estimate în următorii patru ani la 117,7 miliarde de lei. Acestea, la rândul lor, vor genera la bugetul general al statului un total de 28,3 miliarde de lei.

Ca ţintă, pesede îşi propune o creştere în 2020 faţă de 2016, a veniturilor în plus la bugetul general consolidat al statului de 6% din PIB. Creşterile pot proveni în mod egal din fonduri europene. FSDI şi investiţii publice de plus 2,7% din PIB, din consumul populaţiei stimulat de creşterea veniturilor (plus tot 2,7% din PIB) şi din creşterea gradului de colectare, prin colectarea voluntară, reducerea evaziunii, ţinta fiind aici o creştere de 0,6% din PIB.

Totatul veniturilor şi cheltuielilor între 2017-2020 sunt prognozate astfel: 1.163 miliarde de lei venituri, cheltuieli de 1.250 mld. lei. Totalul veniturilor suplimentare este de 239 miliarde de lei, iar al cheltuielilor de 230 miliarde de lei, deficitul bugetar urmând să scadă anual de la 2,9 în 2016 la 2,0% din PIB în 2020.

Deocamdată nu ne rămâne de făcut decât să apreciem optimismul din programul de guvernare al pesede, dar să nu uite că victoria este aproape exclusivă a lor, aşa că nu vor avea pe cine să mai dea vina în următorii patru ani.