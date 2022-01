Da, doamnelor şi domnilor, funcţia de procuror nu mai e ce a fost pană prin anii 1996. Păi procurorul avea voie să aresteze, să dea mandat de 30 de zile şi să îl şi prelungească de două ori, fără să îi pese de judecător ! Omul-procuror era înarmat, avea cătuşe, avea putere de sfânt, ce mai încolo şi încoace ! Toată lumea, inclusiv judecătorii, tremuara în faţa procurorului ca câinele la injecţie ! Cum făcea, de pildă, Gheorghe Ivan, după ce a devenit procuror. Păi dacă ţăranii din Vindereiul său natal (judeţul Vaslui) nu-l salutau cu „să trăiţi domnu procuror” şi cu basca în mână, erau pălmuiţi !

Acum, procurorul reprezintă doar braţul de forţă al poliţiştilor. Dar tot este privilegiat în instanţele de judecată, căci are birou aşezat pe piedestal, fix ca judecătorul. Iar el reprezintă acuzarea într-un proces, aşa cum avocatul reprezintă apărarea. Practic, cei doi sunt egali în rang, doar că acuzatorul este plătit de stat. Iar avocatul abia îşi face câte un locşor prin sălile de judecată, pentru a putea să îşi scoată dosarele şi codurile….Lucrurile au stat pe loc, chiar dacă am făcut, ca stat şi ca societate, paşi concreţi spre democraţie, căci Justiţia a rămas în multe zone înţepenită în trecut, din cauza multor salariaţi ai ei gata îmbătrâniţi în rele de tineri !

Dar orgoliul procurorilor este afectat rău, căci ei nu mai pot dispune nimic, ci doar pot propune judecătorului măsurile pe care consideră că se impun. De aia şi vor să fugă mulţi din parchete spre funcţia de judecător, de aia dosarele zac cu anii (şi nu doar la DNA), de aia mulţi, chiar tineri fiind, au ajuns la suficienţă şi lehamite, iar în multe dintre Rechizitoriile întocmite se simte izul de coppy paste după Referatele întocmite de către ofiţerii judiciarişti sau de către polişiştii care sunt absolvenţi de drept.

Consiliul Superior al Magistraturii nu poate decât să constate lipsa acută de procurori

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a întocmit la început de an o situaţie cu posturile de procurori necesare, ocupate şi vacante, dând chiar şi în procente situaţia constatată. Cum titram, la nivel naţional situaţia era destul de gravă la începutul lui 2022, când erau neocupate 169 de posturi de procurori şi alte cinci de procurori militari. Pe raza Curţii de Apel Galaţi, care include parchetele din judeţele Vrancea, Brăila şi Galaţi, gradul de ocupare a posturilor era de doar 60,7%, cel mai rău stând Parchetul de pe lângă Judecătoria Însurăţei, judeţul Brăila. Aici, gradul de ocupare era de doar 32,33% ! Dar, să intrăm pe fond! La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, situaţia era aşa :din cele cinci posturi de conducere erau ocupate doar trei, deci vacante două, iar din cele nouă posturi de execuţie erau ocupate opt, deci un post vacant, gradul de ocupare fiind de 78,57%. La Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, situaţia este îngrijorătoare. Toate cele patru posturi de conducere sunt ocupate, în schimb, din cele 15 posturi de execuţie sunt ocupate doar şapte, opt fiind vacante, procentul fiind de doar 36,84%. În schimb, stăm bine la Parchetul de pe langă Judecătoria Galaţi. Aici sunt ocupate ambele două posturi de conducere, dar din cele 19 de execuţie sunt ocupate 15, patru fiind vacante. Gradul de ocupare este de 71,43%. La parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci schema este full, dar asta nu înseamnă şi că în această Republicuţă se munceşte din plin! Deci, au un post de conducere şi şase de execuţie, schema fiind ocupată în procent de 100% ! La parchetul de pe langă Judecătoria Târgu Bujor este gol pe functie, iar schema de trei procurori este completă. Gol de un poste de execuţie, din două, este şi ala Parchetul de pe lângă Judecătoria Lieşti.Totalul situaţiei pe Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, arată aşa: din nouă posturi de conducere sunt ocupate două (deci vacante şapte!), iar din 45 de posturi de execuţie sunt ocupate 32, vacante 13, grad de ocupare 62,96%.

Sărim digul în lungime şi mergem la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila. Aici, toate cele patru posturi de conducere sunt vacante, iar din cele 10 posturi de execuţie sunt ocupate doar patru, şase fiind goale…Nici Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila nu are ocupat nici un post din cele două de conducere. În schimb, are ocupate toate cele 11 posturi de execuţie, gradul de ocupare fiind de 78,57%.Parchetul de pe lângă Judecătoria Făurei are ocupat singurul post de şef, în schimb, din cele două posturi de execuţie are ocupat doar unul, deci procentul de ocupare este de 75%. Parchetul de pe lângă Judecătoria Însurăţei funcţionează fără şef, iar din cele două posturi de execuţie este ocupat doar unul, procentul fiind de 32,33% ! Pe total, situaţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila este cea mai proastă dinre cele trei judeţe, procentul de ocupare fiind de doar 54,29%. Adică nici un post de conducere din cele opt nu este ocupat, iar din cele 25 de posturi de execuţie sunt ocupate 18, şapte fiind vacante.

În Vrancea, situaţia e doar cu aproape două procente mai roz decăt în judeţul Brăila, gradul de ocupare fiind de 56,25%. Dezastrul este aproape complet la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea. Din patru funcţii de conducere sunt ocupate două, iar din cele 10 de execuţie sunt ocupate doar trei, deci şapte sunt vacante ! La Parchetul de pe langă Judecătoria Focşani, din două funcţii de conducere este ocupată doar una, iar din cele 10 posturi de execuţie sunt ocupate opt, procentul fiind de 75%.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu are doar postul de şef ocupat, iar din cele două posturi de execuţie nu are ocupat nici unul! Garadul de ocupare este de 66,7%, la fel ca la Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud, unde situaţia este identică: postul de conducere ocupat, cele două locuri de execuţie, vacante. Pe total, situaţia de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea este gri, căci are doar trei posturi ocupate din cele opt de conducere şi doar 15 posturi ocupate din cele 24 prevăzute.

Sigur că lăsând în bătaia vântului această parte importantă a actului de Justiţie dintr-un stat de drept, nu faci decăt să îl slăbeşti în fix fibra lui, căci îţi laşi cetăţenii pradă infractorilor care zburdă cât şi cum vor, ştiindu-se greu de dovedit, atâta timp căt numărul anchetatorilor este descompletat la nivel naţional cu 174 de procurori.