Nu mai poţi deveni student în UK, dacă nu ai părinţi superbogaţi

Odată cu ieşirea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, condiţiile de a deveni student la universităţile de top au devenit aproape imposibil de îndeplinit. Căci accentul a fost mutat de pe olimpicul român pe veniturile părinţilor şi ale rudelor acestora.

Un astfel de părinte, cu copil olimpic la informatică, nu a fost admis într-o universitate celebră din UK pentru competenţele sale strălucite în domeniu decât după ce aceştia au făcut dovada unor venituri anuale suficient de mari. Şi au dovedit că au astfel de venituri în familie, de 55.000 de lire sterline pe an.

Dar nu a fost suficient pentru ieşiţii din UE. Au trebuit să facă dovada unor venituri mari şi din partea rudelor, plus acordul de a garanta cu aceste venituri alături de familia studentului.

Dacă anul acesta universitar taxa rămâne undeva în jurul a 9.250 de lire sterline pe an, sumă pe care guvernul UK o acordă ca împrumut studenţilor cu dobândă foarte mică şi fără garanţii, urmând ca viitorul salariat de top să o restituie în tranşe lunare (oricum, să restitui circa 30.000 de lire sterline, nu e un fleac pentru nimeni), care uneori sunt împovărătoare.

Dar iată care vor fi taxele universitare anuale, începând cu anul 2021, aşa cum ne-a relatat acelaşi părinte bine documentat, sumele fiind exprimate în lire sterline.

Matematică – 23.607, ahitectură, muzică – 27.696, inginerie, management, ştiinţele naturii şi biologie – 32.214, medicină umană şi veterinară – 55.272. Desigur, sunt taxe criminale. Dar eliminatorie şi discriminatorie mi se pare acea dovadă a veniturilor părinţilor şi rudelor acestora, care să constituie o garanţie financiară pentru aspirantul la studii în Marea Britanie.