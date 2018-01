Pensia de lux medie: 13.728 de lei!

La finele anului trecut, noi, cotizanţii de rahat susţineam 8.980 de pensionari de lux! Afacerea asta mizerabilă, dar legiferată, ne costă, prin bugetul de stat, 800.000.000 de lei pe an, căci aceşti beneficiari nu au avut un stadiu de cotizare atâta de uriaş încât să le acopere pensiile nesimţite. Aşa că a fost inventată şi legiferată pensia de serviciu.

Categoria foşti judecători şi procurori ne buzunăreşte prin 3.435 de exponenţi, beneficiari ai Legii 303/2004 (Adrian Năstase să trăiască!) privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Pensia lor medie era la finele anului 2017 de, atenţie, 13.728 de lei, din care, iarăşi atenţie, 12.548 de lei reprezintă cota suportată de la bugetul de stat, unde cotizăm toţi cei cinstiţi, diferenţa de 1.180 de lei fiind plătită de la Casa Naţională de Pensii, cuantum care ar reprezenta şi valoarea medie a pensiei câtorva milioane bune dintre cele şase milioane de pensionari ai României.

Foştii salariaţi ai Curţii de Conturi saltă şi ei o pensie medie de 7.585 de lei, dar aici sunt doar 602 atârnaţi care primesc de la bugetul de stat 4.487 de lei din totalul pensiei medii, restul fiind asigurat de către CNP.

Corpul diplomatic pensionat conform Legii 216/2015 are o pensie medie de 5.468 de lei din care 3.469 de lei este suma alocată de la bugetul de stat. Aici avem 879 persoane.

Personalul aeronautic, scuzaţi, dar am sărit, se situează pe locul doi ca mărime a pensiei, după magistraţi, căci media pensiei lor este de 10.808 lei, din care statul, adică noi, suportăm 7.862 lei, pentru 1.465 de pensionari proveniţi din personalul aeronautic civil navigant, profesionişti în aviaţia civilă.

Personalul auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti şi parchete beneficiază de Legea 130/2015, care le conferă o pensie specială medie de 3774 din care bugetul de stat suportă pentru fiecare dintre cei 1.799 de pensionari de aici, suma de 2.234 lei.

Funcţionarul public parlamentar, adică cel care îi fac mari şi deştepţi pe parlamentarii aleşi prosteşte de noi, are reglementată pensia prin Legea 215/2015. Cei aproape 800 de pensionari din această categorie au o pensie medie de 3.698 de lei, din care din bugetul de stat, 2.177 de lei.

Datele au fost centralizate de către Casa Naţională de Pensii publice.