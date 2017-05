Pod peste Dunăre, după 27 de ani de gargară!

Creşterea economică pe trimestrul 1 al acestui an a fost de 7,2%, ceea ce înseamnă, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016, o creştere mai mare cu 22%. Cheltuielile cu costurile şi serviciile au fost cu 4% mai mici, tot în aceleaşi date comparate, a mai declarat Cristian Dima, preşedinte ALDE Galaţi pe judeţ cât şi pe municipiu. Ca fost ministru-secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, el a apreciat efortul comun al politicienilor gălăţeni şi brăileni pentru includerea în master planul de investiţii a podului de peste Dunăre, şi se consideră mândru că a făcut parte din acea echipă, evidenţiind girul dat investiţiei de la Brăila de către ministrului Finanţelor, Viorel Ştefan, care a confirmat că există resursele financiare necesare realizării acestui obiectiv, si a ministrului Economiei, Mihai Tudose. Soluţia aleasă pentru ca podul să fie la Brăila are mai multe argumentaţii la bază. Întâi că investiţia este mai ieftină, Dunărea fiind mult mai îngustă între Brăila şi Smârdan-Măcin, apoi că podul leagă un drum important de alt drum important, pe când la Galaţi eram ca şi cu tunelul pe sub Dunăre: pleca dintr-o baltă şi dădea tot într-o baltă: din malul galăţean în malul tulcean!