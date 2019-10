Românii au îngropat de vii 400.000 de porci!

Virusul pestei porcine africane a lovit din plin România în anul 2018, cu oarşce rezonanţe şi în 2019. Purtătorul sănătos al acestui teribil virus este porcul mistreţ. El trăieşte liber în pădurile patriei, dar virusul pe care îl poartă se poate lua de către oricine, pe încălţăminte şi pe haine. Şi el a venit pe frontiera estică a UE, din Ucraina, cu care ne învecinăm de la Satu Mare până la Galaţi. Desigur, el s-a transmis masiv şi a făcut ravagii mai ales în zona de est, sud-est, unde există bălţi şi, mai ales Delta Dunării, unde turmele de porci domestici convieţuiesc laolaltă cu porcii mistreţi. Această stare de lucruri ne-a determinat să omorâm în ultimii doi ani, între 350.000 şi 400.000 de porci domestici, pentru a lichida focarele din crescătorii şi din gospodării. La aceste costuri masive putem adăuga şi interzicerea exporturilor de carne de porc.

Dar noi despre crima comisă cu cinism vrem să vorbim, căci în cvasimajoritatea cazurilor porcinele au fost ASOMATE şi apoi îngropate, căci gazarea şi incinerarea ar fi costat prea mult.

Ei bine, ştiţi cât durează ca timp această ASOMARE? Doar două, trei minute.

Atâta este inconştient ca timp animalul asomat, pentru a putea fi înjunghiat fără să simtă suferinţa.

Cum se făcea înainte de 1989 la abatoarele de bovine şi porcine: animalul era lovit puternic între coarne sau între urechi, apoi era jugănit. Numai că acum folosim metode moderne de asomare. Deci, am comis un masacru şi am ÎNGROPAT DE VII între 350.000 şi 400.000 de porci. I-am făcut să moară în chinuri groaznice, prin asfixiere. Cunosc un singur caz când porcii dintr-un combinat de creştere a porcilor din Tichileşti, judeţul Brăila, porcinele au fost gazate cu bioxid de carbon, apoi au fost îngropate. În rest, o crimă abominabilă de sute de mii de porci îngropaţi de vii.

Săptămâna viitoare vom veni cu date şi explicaţii oferite de specialişti în materie, pentru a demonta această ticăloşie ascunsă sub pământ.