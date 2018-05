Simona Tivadar a răbufnit: „Ţara e confiscată de ţoape şi infractori şi nu ştiu care e o specie mai dăunătoare”

Unul dintre cei mai cunoscuţi medici nutriţionişti, Simona Tivadar, şi-a exprimat, într-o postare pe o reţea de socializare, tristeţea şi neputinţă în fata exodului înspăimântător al oamenilor capabili şi bine pregătiţi profesional din România către alte zări, în urma rămânând numai ciurucurile.

Iată postarea integrală:

„Asta o să fie una dintre rarisimele mele postări de jale: constat în fiecare zi că sunt contemporană cu dispariţia poporului român, aşa cum îl ştiam eu. Cei mai harnici, mai întreprinzători, mai serioşi şi mai blânzi oameni au emigrat şi continuă să plece masiv, de la cel mai bun căpşunar sau dulgher până la cel mai bun medic sau cea mai strălucită minte de savant; e un exod înspăimântător. Ţara e confiscată de ţoape şi infractori şi nu ştiu care e o specie mai dăunătoare.

Din popor au rămas ciurucurile, neputincioşii, nişte dinozauri ca mine şi nişte tineri entuziaşti care ţin şandramaua, să nu ne cadă în cap. Sigur, actualii conducători nu sunt veşnici. Sigur, în ţara asta bogată şi frumoasă o să vină încet alte neamuri, mai întâi ca să muncească, apoi ca să o asaneze şi să o respecte aşa cum poporul actual nu o face: poate asiatici, poate africani, poate sud-americani, cine ştie? şi o să existe o altă populaţie, care o să devină un popor în adevăratul sens al cuvântului. Aş fi preferat să fiu contemporană cu sfârşitul lumii, măcar era aceeaşi soartă pentru toată omenirea. Aşa, mă uit cu jale cum se zbate în chinurile morţii poporul meu în timp ce alte popoare evoluează spre mai bine, capabile să supravieţuiască istericilor sau ticăloşilor efemeri istoric. Probabil noi am ieşit prea secătuiţi de puteri din dictatură ca să facem faţa unei alte pecingini istorice. Sper să se inventeze criogenia în decursul vieţii mele, mi-aş dori foarte mult să mă trezesc peste două-trei sute de ani şi să văd cine populează aceste pământuri. În ceea ce priveşte sfârşitul, nu mai am nici un dubiu. şi spun asta fără pic de patetism, rece ca un cercetător care studiază un experiment ştiinţific. Cartea de istorie e nemiloasă, va consemna şi felul în care am decăzut şi cauzele pentru care s-a întâmplat asta. Mi-aş fi dorit să nu se întâmple în decursul vieţii mele“.