Topuleţe cu nesimţiţii din multinaţionale (III)

Locul 6: ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

Cifră de Afaceri 2017: 8 873 204 128 LEI

Profit 2017: 168 542 938

Profit din Cifra de Afaceri: 1,90%

Acţionar majoritar: MULTINAŢIONALĂ

Activitate: comerţ carburanţi

Este surioara lui Rompetrol Rafinare, aia de care v-am povestit anterior. Şi compania prin care se fac activităţile de comerţ şi distribuţie de carburanţi din reţeaua Rompetrol.

Faţă de concurenţă, adică de firma care gestionează reţeaua de carburanţi OMV, suntem cam la acelaşi procent de profit din cifra de afaceri. La Rompetrol e 1,9%, la OMV e 2,1%. Pe lângă că-s mici şi nesimţite, marjele de profit similare dintre cele două concurente PUT a înţelegere, a punere în acord, iar Consiliul Concurenţei ar putea face nişte verificări.

Dar credeţi că asta e cel mai dark lucru făcut de Rompetrol? Nici vorbă.

Scormonind prin măruntaiele datelor publice, am observat că unul dintre acţionarii minoritari ai acestei societăţi este firma cu nume oarecare OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS SA.

Când vrei să împachetezi nişte diaree fiscală o faci pe o firmă cu nume din asta şi cu un obiect de activitate pe care un inspector ANAF să nu îl ştie: „Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut”.

În fapt, potrivit Profit.ro, Oilfield Exploration Business Solutions SA, fosta Rompetrol SA, este divizia de explorare şi producţie hidrocarburi a KMG Internaţional, parte a concernului energetic kazah de stat KazMunayGas, care a preluat Rompetrol în 2007 de la omul de afaceri Dinu Patriciu.

Compania datora bugetelor statului peste 461 milioane lei la finalul anului trecut. Statul deţine nu mai puţin de 4 ipoteci asupra clădirii executate silit, din care 3 ale Ministerului Finanţelor Publice şi una rezultată dintr-un sechestru instituit în 2006 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Oilfield Exploration Business Solutions SA deţine şi 40% din drepturile aferente concesiunii de gaze naturale Satu Mare, unde partener majoritar şi operator al perimetrului este firma Winstar, deţinută de compania petrolieră poloneză Serinus Energy. Rompetrol vrea să se retragă din proiectul Satu Mare şi să-şi cedeze deţinerea polonezilor, însă respectivă participaţie de 40% este şi ea pusă sub sechestru de către ANAF, ceea ce, deocamdată, face imposibilă tranzacţia.

Dar nici măcar asta nu e important. Ci impotenţa procurorilor sau secţiei Economic din IGPR sau ANAF de a vedea macrocosmic datele fiscale ale acestui rebut comercial. Până la sechestrul ANAF, cum este posibil ca nimeni să nu fi văzut că firma asta cu 11 angajaţi a pierdut în 2014 şi 2015 UN MILIARD DE LEI, apoi a declarat PROFIT de 100 de milioane de dolari în 2016 la o cifră de afaceri de nici 7 milioane de lei, după care a trecut în modul zombie în 2017?

Păi, eu aş face nişte arestări dacă aş fi în postura celor menţionaţi mai sus. Rompetrol e o companie coruptă fiscal, ca să exprim cel puţin o opinie decentă.

Locul 7: BRITISH AMERICAN TOBACCO TRADING SRL

Cifră de Afaceri 2017: 8 870 586 009 LEI

Profit 2017: 305 482 130 LEI

Profit din Cifra de Afaceri: 3,44%

Acţionar majoritar: MULTINAŢIONALĂ

Activitate: Comerţ cu ridicată al produselor din tutun

Sunt campionii ţigărilor din România, cu o cotă de piaţă de peste 55%.

BAT România face parte din Grupul BAT, un grup care activează în peste 200 de pieţe din întreaga lume şi are peste 50.000 de angajaţi la nivel global. În 2017, România a devenit lider strategic pentru British American Tobacco pentru nouă ţări din Europa Centrală şi de Sud. În urma creării ariei Europene Centrale şi de Sud (South Central Europe Area), Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, Kosovo, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Slovenia şi Croaţia raportează către British American Tobacco România. Cu o cotă de piaţă de peste 55%, British American Tobacco este liderul pieţei româneşti a tutunului. Una din patru ţigări consumate în România este Kent, cea mai bine vândută marcă de ţigări din România.

În România exista 3 entităţi legale: BAT Trading, BAT Investment şi BASSE. Trading este unitatea comercială şi de marketing, Investment este unitatea de producţie (Ploieşti), iar BASSE este un shared service regional (Europa) care are drept activitate prelucrarea contabilă primară pentru toate entităţile BAT Europene (cu puţine excepţii).

Recent, a apărut un interviu în care un oficial al BAT o ardea fin pe PR cum că BAT este al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al României. Având în vedere cât fură companiile din retail în România, aproape că vi s-ar face milă de BAT, căci ei chiar plătesc taxe pe viciu şi altele de circa 1,6 miliarde de EURO pe an, conform propriilor declaraţii.

Dar băieţii ăştia lucrează totuşi cu ţigări. România e a doua ţară ca importanţă în firma globală. Majoritatea ţigărilor şi le produc chiar ei, deci au marje foarte bune de profit. EI, cei de la BAT. România nu primeşte decât scrumul contabilităţii lor.

Băieţii ăştia au făcut totuşi o cifră de afaceri în ultimii 10 ani (cumulaţi) de circa 66 de miliarde de lei, adică de peste 14 miliarde de euro, da? Păi, România e ţară de declarat profituri de doar 3% din cifra de afaceri?

Locul 8: STAR ASSEMBLY SRL

Cifră de Afaceri 2017: 7 328 061 605 LEI

Profit 2017: 246 037 044 LEI

Profit din Cifra de Afaceri: 3,36%

Acţionar majoritar: MULTINAŢIONALĂ

Activitate: Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză

Star Assembly este una dintre cele mai mari surprize din TOP 100 companii pe 2017. Din mai multe motive. Unul, fiindcă e singura firmă din Transilvania care penetrează top 10. Al doilea, mai trist, că nu e o firmă ardelenească cu acţionariat românesc, ci un satelit al lui Daimler AG, de fapt, o multinaţională din segmentul automotive, plantată în comuna Sebeş din judeţul Alba pentru un singur motiv: mâna de lucru SUPER ieftină. În fapt, lohnul cu haine de la începutul anilor ’90 a fost înlocuit cu lohnul fabricării de piese pentru industria auto.

Şi firme ca Star Assembly sunt foarte multe în România, cu cifre de afaceri gigantice, care devin şi mari angajatori. Asta pentru că se plasează în zone sărace, cu potenţial de forţă de muncă ieftină, lucru care le scoate inclusiv de pe radarul ANAF.

Însă (aproape) toate firmele multinaţionale aciuate în România pe sectorul automotive au o problemă la cutia de viteze din bilanţul contabil anual: nu le intră profitul decât în viteza întâi. Deşi pupate în fund de administraţiile locale, bucuroase că se întâmplă lucruri în zone defavorizate, multinaţionalele din automotive nu respectă deloc România în care îşi fac cifrele de afaceri imense şi declară profituri jenant de mici.

Star Assemly s-a prins că e rost de tras şapte piei de pe micuţa localitate Sebeş din Alba. Şi a declarat profit de 3,37 la sută din cifra de afaceri, deşi marja corectă este de 10 la sută. Da’ ce? Sunt proşti? Dacă merge şi aşa?!

Dar asta nu e totul. Priviţi puţin la patternul fiscal al Star Assembly: cifra de afaceri în crescendo mic, apoi explozie de cifră de afaceri.

Să urmărim şi tabelul următor cu financiare: el aparţine firmei Nokia România. În 2005, Nokia România venea în comuna Jucu din judeţul Cluj cu baloane de săpun imense, primind sprijin guvernamental şi local, teren şi tot ce au cerut.

Au stat câţiva ani în ralanti, apoi au explodat ca cifră de afaceri. Apoi, au plecat pe nepusă masă, fără nicio emoţie, lăsând mii de familii fără pâine, lăsând în urmă un cadavru comercial.



Sigur, o să ziceţi că e vorba de Daimler, că mai solid decât ăsta nu se poate. Vă reamintim că, la acea vreme, Nokia era regina telefoanelor mobile…

Locul 9: CARREFOUR ROMÂNIA SA

Cifră de afaceri 2017: 6 748 911 268 LEI

Profit 2017: 209 713 686 LEI

Profit din Cifra de Afaceri: 3,11%

Acţionar majoritar: MULTINAŢIONALĂ

Activitate: comerţ cu amănuntul

Tupeul din industria de retail este mare. Aproape că nu îţi poţi da seama cu precizie cine sunt mai nesimţiţi în retailul românesc: francezii, belgienii sau nemţii?!

Comerţul în magazinele unde ne facem noi, românii, cumpărăturile, le aduce giganţilor în această ţară cifre de afaceri anuale de MILIARDE de euro, însă ei aleg să arunce câteva firimituri de profit pe jos României.

Campioni la nesimţire (dar nu singurii) sunt cei de la Carrefour România, prezenţi pe piaţă de peste 16 ani, care au halit prin achiziţii lanţul de magazine Artima şi l-au transformat în Carrefour Express, apoi au dezmembrat BILLA, care s-a cărăbănit din România. Ce vrem să spunem cu asta? Că sunt grei de tot şi dominanţi pe piaţa de retail.

Cu toate astea, privind la exerciţiul financiar din ultimii ani al firmei Carrefour în România, deşi au cifre de afaceri gigantice, profiturile le sunt minuscule, mai că te apucă mila de bieţii francezi. Aproape că s-ar impune un ajutor de stat pentru bieţii retaileri francezi. Glumim, evident; s-ar impune mai multă fermitate din partea ANAF, căci ce fac francezii din retail în România miroase a evaziune fiscală cu termen de garanţie depăşit.

Să nu uităm de tupeul inimaginabil al noii ambasadoare a Franţei la Bucureşti, Michéle Ramis, care îşi dădea pe la finele lui 2017 cu părerea despre Justiţie şi Corupţia din România. Păi poate începem, Excelenţă, cu concetăţenii dumneavoastră de la Carrefour care îşi bat joc de ţara asta de peste 17 ani şi declară „cacahouettes” ca profit în România. Ce spuneţi?

Să citim şi să luăm aminte: în ultimii 10 ani, Carrefour a luat din banii românilor cam 49 de miliarde de lei, adică peste 10 miliarde de euro, o cifră de afaceri ce trebuie privită ca importantă şi din contextul următor: ei fac cifre din 2002 în România.

Profituri declarate de Carrefour în România cumulat în 10 ani? Circa 1,5 miliarde lei, nici măcar 400 de milioane de euro! În 10 ani, da? Nici măcar…

Păi, întrebarea care se pune către ANAF e cum îşi explică Fiscul aşa ceva? În condiţiile în care, ca şi Kaufland, Carrefour îşi strânge furnizorii de ouăle din cofrajul negocierilor şi îi rupe la comisionare?!

Unde au plecat până acum MILIARDELE de euro produse de Carrefour în România?

„Carrefour – Pentru o viaţă mai bună”? E real sloganul, o fi mai bună pentru acţionari, dar pentru România sigur e rapt…

(va urma)