Centrele de vaccinare din Galaţi

Vă reamintim că România a intrat în etapa a treia de vaccinare împotriva virusării cu COVID-19.

Sala Sporturilor are amenajate trei centre cu 12 cabinete de vaccinare, Baza Sportivă Siderurgistul are patru centre a 16 cabinete, Patinoarul Galaţi are două centre a opt cabinete, Casa de Cultură a Studenţilor are două centre a opt cabinete, Cantina din strada Radu Negru are două centre a opt cabinete, iar Cantina din strada 1 Decembrie (a liceului Metalurgic) are amenajate două centre a opt cabinete.