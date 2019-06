Cum să plăteşti dintr-o pensie de 519 lei, un cristalin de 1.600 de lei?!

Da, acesta este statul social – democrat, cu ministere înţesate de curve, amante, gagici sau de gigolo şi piloşi de partide. Iată, avem un caz strigător la Dumnezeu şi mai sus: se numeşte I.P., are 54 de ani şi un handicap sever la ochi, fiind nevoit, până nu de mult timp, să poate minus 16 la lentilele ochelarilor.

Prin fundurile astea de sifoane, cu ochiul stâng vede doar până la doi centimetri, având o vedere difuză din cauza petei „FUCHS”.

Petentul nostru a absolvit un liceu agricol, la profilul horticultură, dar din cauza miopiei severe nu a putut lucra decât 12,5 ani la Cooperativa „Voinţa”, fosta „Înfrăţirea”, a nevăzătorilor, unde se confecţionau perii, mături, cutii de ambalaj etc. Dar, din lipsa comenzilor, în anii social-democraţiei, cooperativa a falimentat, miopii şi orbii rămânând să „mângâie”, vorba poetului Ion Zimbu, „distanţa de la pâine la cuţit”!

Anul acesta, I.P. a fost nevoit să se trateze la unul din ochi, pentru a fi operat şi pentru a i se pune un cristalin.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate este nepăsătoare şi nemiloasă cu orbii. Din pensia de 519 lei, după cei doar 12,5 ani de muncă la cooperaţie, la care se mai adaugă 129 de lei ajutor de stat pentru completarea venitului minim garantat, plus 60 de lei indemnizaţie de handicap, a fost nevoit să plătească acel cristalin cu suma de 1.600 de lei.

S-a hrănit de pe la containere câţiva ani ca să strângă acei bani, iar când subnutriţia îl punea la pământ, se risca financiar cumpărând de la supermarketuri mâncare de la raftul de produse care expirau în acea zi… Iar după operaţie a trebuit să-şi schimbe ochelarii căci de la minus 16 a trecut la lentile cilindrice cu minus 2,5. A trebuit să împrumute de la singurii doi prieteni pe care îi are, suma de 1550 de lei.

În total, a trebuit să achite 3.150 de lei, adică pensia pe şase luni. Şi când te gândeşti că toate guvernele anunţă triumfătoare majorarea pensiilor cu, să zicem 10%…, îţi vine să le dai foc. Păi, măi, îmbuibaţilor, 10% din 519 lei, fac fix 51,9 lei! Iar acelaşi 10% la o pensie mare-specială de 20.000 de lei, fac 2.000 de lei! Adică ăstuia îi majorezi pensia cu de patru ori mai mult decât altui semen pe care l-ai făcut boschetar şi scurmător la containere, la concurenţă cu maidanezii.

De la medicul specialist de la Policlinica cu Plată i s-a spus că are o vedere bună, dar oare din ce punct de vedere?

Doctoreasa de la Medicina Muncii, expert în asigurări sociale, l-a încadrat la gradul III de handicap, cu drept de muncă, patru ore pe zi, fără efort fizic deosebit. Există o lege care creează facilităţi agenţilor economici care angajează persoane cu handicap. Cine dintre patronii mici şi mijlocii, au nevoie de un om cinstit şi nebăutor şi nefumător, care au învăţat să nu mănânce singuri, şi care doresc să angajeze,îl pot contacta pe I.P. prin redacţie, sau la telefon 0747.952.175. Promitem să-i facem aceluia o bine-meritată statuie de suflet!

În rest, doar ne amintim despre celebrul caz de la CJPAS Galaţi, unde medicii de medicina muncii şi asistentele, acele comisii de încadrare în gradul de boală, care au fabricat peste 500 de dosare numai în judeţul Galaţi, cu falşi neputincioşi în grad I şi II de handicap, încălcând jurământul şi deontologia profesională cu toată viteza de… circulaţie a banului.