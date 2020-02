Campania de informare a populației asupra cauzelor, efectelor și tratării Hepatitei C a continuat ieri la Galați, cu emisiunea găzduită în direct de postul de televiziune Realitatea TV Galați-Brăila și intitulată „Testează! Tratează! Învinge Hepatita C!”. Invitații moderatorului Aura Cristian au fost Dr. Liliana Baroiu, medic primar șef secție Boli Infecțioase la Spitalul „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, Dr. Beatrice Cristian, medic de familie și medic la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Galați, precum și chef Cătălin Scărlătescu, unul dintre ambasadorii campaniei de informare regională.

Catalin Scarlatescu, dr. Beatrice Cristian, medic de familie, Aura Cristian, moderator.

Circuitul pacientului cu hepatita C începe la medicul de familie. Acesta este, practic, prima linie de luptă împotriva bolii, punctul de inițiere a testării și tratamentului.

Dr. Beatrice Cristian, medic de familie, a făcut precizări, în direct: „Această campanie se adresează tuturor persoanelor, indiferent dacă au un factor de risc în antecedente sau nu, și care doresc să-și cunoască starea de sănătate. Hepatita C este o boală periculoasă, în sensul că are o evoluție, la început, asimptomatică, ulterior devenind cronică și ducând la afecțiuni severe, cum ar fi fibroza, ciroza hepatică, cancer hepatic și în final la deces. Ar fi indicat să descoperim cât mai precoce această infecție, pentru a stopa evoluția cronică.

În primul rând, pacientul trebuie să se adreseze medicului de familie. Acesta îi recomandă un set de analize. Nu este o analiză de rutină, dar în context cu factorii de risc și cu simptomatologia, medicul poate testa gratuit acești markeri virali. Dacă testul este pozitiv, medicul de familie îl trimite mai departe la medicul specialist de boli infecțioase sau către gastroenterologie. Acolo este luat în evidență, monitorizat și tratat.”

Medicii de boli infecțioase sau gastroenterologi sunt cei care practic recomandă și aplică tratamentul către pacient și care, de asemenea, țin pacientul sub o supraveghere strictă.

Dr. Liliana Baroiu, medic primar boli infectioase

Dr. Liliana Baroiu, medic primar boli infecțioase: La nivel mondial, vorbim despre o cifră estimată de 71 de milioane de pacienți cu hepatita C. În România, zona Moldovei și a Dobrogei dețin recorduri, în sensul că au rate mari de prevalență în hepatită C. Ne străduim să tratăm acești pacienți. România a lansat programul de eliminare a hepatitei C. În România, cu acest tratament de ultimă generație, s-a reușit tratarea a peste 30.000 de pacienți, cu o rată de succes de peste 99 la sută. Prin programul acesta, care a demarat zilele trecute, România își propune să trateze peste 18.000 de pacienți.

Trebuie să insistăm pe grupele de risc, pe obiceiurile cu risc și pe conștiința persoanei care trebuie să se testeze, pentru că acum avem și un tratament care poate să-i ofere vindecarea, pentru că boala are o evoluție naturală nefastă.

Se estimează că anual mor peste 400.000 de pacienți cu virus C la nivel mondial, ceea ce n-ar trebui să se mai întâmple, având în vedere că avem medicația antivirală eficientă care poate stopa evoluția bolii, în gradul de fibroză pe care l-am descoperit.

Rata de succes a terapiei antivirale este de peste 99 la sută. Iar noi am tratat la Galați, în anii trecuți, peste 1000 de pacienți, iar rata de succes a Clinicii de Boli Infecțioase Galați este tot peste 99 la sută.

Chiar ieri (n.r. marți, 11 februarie) am primit formularele terapeutice de la Casa de Asigurări, astăzi am scris primele rețete, ca să vedem că și funcționează sistemul, iar de luni vom programa pacienții care au dosare gata făcute și vom reîncepe terapiile.”

Campania de informare a populației este susținută și de persoane publice, pentru ca mesajul să fie cât mai bine înțeles. Chef Cătălin Scărlătescu, unul dintre ambasadorii campaniei „Testează! Tratează! Învinge Hepatita C!”, a fost în direct la Realitatea TV Galați – Brăila:

„Această campanie a început din nevoia noastră de a ne trata. Este o campanie care vrea să informeze populația, care vrea ca această informație să ajungă în casele românilor pentru ca ei să ia decizia de a se duce singuri la centrele de testare, pentru că acolo îi așteaptă cineva. Acest virus este unul ascuns. El nu dă niciun semn. Sfatul meu pentru oameni este să meargă să-și faă analizele periodic. Nu iei hepatita C la 12 ani, la 30 sau la 45, poți s-o iei oricând. Casa acestui virus este corpul uman. Cel mai important este să depistezi în fază incipientă, atunci poate fi tratat mult mai ușor.

Ar trebui ca nu doar vedetele să lupte, ar trebui ca nu doar medicii să lupte, ar trebui ca toți oamenii să face ceva pentru ei înșiși. De ce să lași în urma ta o tragedie, pentru că ai fost indolent, pentru că n-ai vrut să te testezi, n-ai vrut să te informezi?”, a spus Cătălin Scărlătescu.