Am primit un mesaj din partea d-lui Simone Bassetto, în care ne atrage atenţia asupra unei posibile informaţii eronate – cea privind acţionariatul firmei S.C. Euro Construcţii SRL. Din fotocopiile trimise reiese că şi italianul este coproprietar al firmei, ceea ce nu era specificat în articolul la care face trimitere.

Am păstrat neatinsă exprimarea sa, părându-ni-se de un farmec indicibil. Nu-l iau peste picior: chiar este de apreciat străduinţa de a scrie în limba română cu forţele-i proprii.

Redăm, mai jos, textul şi imaginile cerute de dumnealui, ca îndreptare – cu referire la articolul apărut săptămâna trecută – „Euro Construcţii a cumpărat viitoarele blocuri Vega”.

«Buna ziua, Simone Bassetto, ma numesc, sunt cetatean italian si locuiest in gl din 2010. Urmaresc cu interes articole care apare pe “impact est”. Si mai mult daca este vorba de EUROCONSTRUCTII.

Firma Euroconstructii srl con sediu in str Cluj n 45 Galati , ro17944771 j17/1729/2005, este o firma infintata in anul 2005 din Bassetto Simone (actionar cu 33,34%), Cojocaru Constantin (33,33%) si Cojocaru Ionut (33,33%). Sin din 2005 pana azi nu sa schimbat nimic!Citesc ca Cojocaru Constantin e ….ingenier…

Nu e adevarat. Are studi ca jurist

Cojocaru Ionut are studi ca maestru de santier

Si eu am duploma de “geometra” in italia, care aici in Romania e echivalent la topometrist, dirigente de santier sau ingenierFirma Euroconstructii nu este firma familei Cojocaru si tatal asociati este pur si simplu un angajat!!

Va rog frumos atunc, cat mai urgent, la urmator iesire, sa publicati o “errate corrige” in care esplicati care este adevarul despre S.C. Eurocontructii

Astept cu nerabdare respuns la acesta mesaj !»