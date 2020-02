Este bine de ştiut! Din 26 ianuarie 2020 au intrat în vigoare modificări importante în domeniul ordinei şi siguranţei publice

În 25 octombrie Parlamentul României a adoptat Legea 192/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinei şi siguranţei publice. Aceasta vizează Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de conveţuire socială, a ordinii şi liniştii publice republicată în 2014 şi legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în 2014.

Anul ce a trecut a scos în evidenţă, pentru a nu ştiu câta oară, că sunt probleme atât în legislaţia privind ordinea şi siguranţa publică, cât şi în privinţa celor ce o aplică. Nimic nou până aici, numai că gravitatea cazului de la Caracal cu cele două copile nevinovate căzute în mâna unor persoane odioase, caz mult mediatizat, a forţat într-un fel mâna parlamentarilor să încerce să facă ceva pentru ca un astfel de caz să nu se mai poată repeta. Totuşi se pare că intervenţia parlamentarilor a fost puţin şi pentru imagine, căci legislaţia existentă la data săvârşirii ororilor de la Caracal, permitea o altfel de abordare a situaţiei respective, fapt care ar fi preântâmpinat cele petrecute.

S-ar putea spune că există o mare problemă şi în ce priveşte persoanele care aplică legea, probitatea morală a acestora, pregătirea profesională îndeosebi. Mai puţin plăcut este faptul aceste aspecte se mai întâlnesc şi în cadrul unei instituţii care are obligaţia de a veghea la liniştea şi siguranţa noastră, fiind vorba de Poliţia Română. Că or fi bune sau mai puţin bune aceste modificări, om vedea. Este posibil să auzim foarte curând după intrarea în vigoare a acestei legi de săvârşirea multor abuzuri din partea unor poliţişti, dar dacă privim atent situaţia existentă în ce priveşte infracţionalitatea, violenţa în societate de care dau dovadă un număr tot mai mare de indivizi, fapt uşor de observat zi de zi, poate că vom putea trece cu vederea eventualele abuzuri. Pe scurt, modificările aduse vizează două aspecte: unul priveşte problema amenzilor şi al doilea aspect se referă la acordarea unor atribuţii, drepturi, mai mari pentru poliţişti în exerciţiul funcţiunii. Per total se poate spune că modificările aduse legii vor diminua o serie de ilegalităţi şi contravenţii care vor fi mai drastic sancţionate, fapt ce va da mai mult de gândit multora certaţi cu legea, asta în ce priveşte comportamentul în societate.

Percheziţia domiciliară fără acordul proprietarului, extinsă!

Una din modificări este cea privind posibilitatea ca organele de poliţie să intre în locuinţe chiar fără acordul proprietarilor în cazul când există indicii că în interior se află victima unei violenţe domestice, dacă există suspiciunea că există o persoană decedată, pentru prevenirea unei eventuale epidemii, pentru a prinde autorul unei infracţiuni şi dacă sunt informaţii că în locuinţă s-ar afla un terorist. Bine ar fi pentru cetăţeni să cunoască procedura unei percheziţii corporale. Oamenii legii pot cere celor controlaţi să ţină mâinile la vedere, să stea în poziţie culcat sau într-o altă poziţie inofensivă. Referitor la cei ce refuză să se legitimeze, amenda a crescut de la 500 lei la 1.500 lei, deci atenţie mare. Ce trebuie ştiut este faptul că şi poliţiştii sunt obligaţi să se legitimeze cu nume şi prenume, unitatea din care fac parte, asta dacă sunt în uniformă, iar când sunt în civil vor trebui să prezinte legitimaţia de serviciu. Un alt aspect de reţinut din legea modificată se referă la condiţiile în care o persoană poate fi condusă la secţia de poliţie. Un cetăţean poate fi condus la secţie când nu se poate stabili cert identitatea acesteia, când sunt indicii că ar fi săvârşit o faptă ilegală sau se pregăteşte de fapte ilegale. O persoană mai poate fi condusă la secţie când sunt indicii că aceasta şi-ar periclita propria viaţă, a altor persoane sau pun în pericol ordinea publică.

Scandalul şi muzica tare vor afecta puternic buzunarul!

Mare, mare atenţie la distracţiile zgomotoase în propria locuinţă sau chiar în spaţiul public, că daţi de belea. Dacă după aplicarea amenzii se continuă cu gălăgia, la întoarcere poliţiştii aplică o nouă amendă, dar de 4 ori mai mare. Deci atenţie la petrecerile zgomotoase, că vă pot diminua substanţial portofelul, iar numărul orelor de muncă în folosul comunităţii creşte la 150. Despre scandalagii, aceştia vor fi mult mai drastic pedepsiţi. După aplicarea amenzii, poliţiştii sunt obligaţi să revină după 24 de ore şi dacă constată continuarea faptelor, amenda va fi de 3.000 lei şi vor putea fi puşi să presteze 120 ore de muncă în folosul comunităţii. Este bine de citit această lege mai în amănunt dacă credeţi că uneori mai aveţi manifestări mai puţin decente, ieşiri nervoase, injurii etc. căci vă pot crea mari probleme. În plus, este bine să ştiţi că ce ar părea un abuz din partea unor poliţişti nu este altceva decât o aplicare a noilor prevederi. O persoană care îşi vede de treabă în societate, rar va avea de a face cu oamenii legii. Cum se zice, unde-i lege nu-i tocmeală!