SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI desfasoara in perioada urmatoare o noua etapa de dezinfectie pentru combaterea capuselor si tantarilor.

Locatiile unde se va desafasura activitatea de dezinsectie sunt: cartierele Barbosi si Dimitrie Cantemir precum si parcurile :Faleza Inferioara, Faleza Superioara, Gradina Publica, CFR, Closca, Libertatii, Viva, Turn TV, Selgros, Eminescu, 13 Iunie, Asachi, ANL Micro 13, Prefectura, Elice, Spicu, Romarta, Studenti, R1-R4, VIP, Alee blocuri P, Unicom, Complex Francezi.

Se va actiona in diminetile zilelor de 07 si 08.09.2020 cu atomizoare, in intevalul orar 05,00-10,00 si in noaptea dee 07/08.09.2020 cu tunul de ceata, in intervalul 23,00 – 06,00.